Cyril a 45 ans, il est chauffeur de bus et possède un petit voilier au port des Minimes, à La Rochelle. Pour la période hivernale, il a décidé de le laisser à disposition de Claude, SDF depuis un an.

La Rochelle, France

Un soir de décembre, Cyril tombe par hasard sur une publication Facebook d'un certain Rémy. Un inconnu qui lance un appel à l'aide pour loger une personne sans toit. "Cette annonce m'a beaucoup touché, du coup j'ai contacté Rémy directement et j'ai libéré mon voilier pour toute la période hivernale. Au départ c'était pour quelqu'un d'autre, et ça ne s'est pas très bien passé... J'ai quand même décidé de recommencer pour que mon bateau puisse rendre service à quelqu'un qui en avait vraiment besoin".

Claude veut s'en sortir !

Cyril rencontre alors Claude, sans domicile fixe, sans emploi et au RSA depuis un an. Le courant entre les deux hommes passe immédiatement. "Ce que j'apprécie chez lui c'est sa gentillesse. Au delà de ça, c'est aussi quelqu'un de responsable, qui me donne souvent des nouvelles du bateau et qui a une réelle envie de s'en sortir.", rajoute Cyril.

Ici au moins j'ai le chauffage

Et Claude semble mettre tout les atouts de son côté pour remonter la pente. "J'ai insisté pour payer une part de la location du bateau avec mon RSA. Il y a quand même quelques frais lié au port. Je veux que ce toit m'aide à me stabiliser. Cela m'aidera sans doute à retrouver un travail", explique cet ancien maçon. A l'intérieur de la cabine du voilier, il y a un petit coin cuisine, une table, puis tout au fond un lit. Un espace plus confortable et surtout plus sûr que les trottoirs sur lesquels il dormait. "Quand vous dormez dans la rue il faut toujours vous attachez à votre sac sinon vous vous le faites piquer dans la nuit. Ici au moins je dors sur un matelas et j'ai le chauffage".

Pour aider Claude à retrouver un toit, Cyril a même lancé une cagnotte sur internet. © Radio France - Antoine Miailhes

Cerise sur le gâteau, Cyril veut à tout prix que la belle histoire ne s'arrête pas là. Il a décidé d'acheter un voilier pour que Claude puisse s'installer à long terme. Pour cela, il a besoin d'au minimum mille euros. Vous pouvez participer à la cagnotte qu'il a mis en ligne en cliquant ici.