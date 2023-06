La Rochelle : la cueillette solidaire a commencé pour l'association Les Arbres Citoyens

Marc, le propriétaire du cerisier et les bénévoles de l'association les Arbres citoyens après la récolte

"La cerise ça se cueille si possible avec la queue comme ça elle se conserve mieux... Si vous voulez utiliser un escabeau, faîtes attention à ce qu'il soit bien stable ", Coralie Tisné-Versailles, co-fondatrice d ’Aux arbres citoyens donne les dernières consignes à la dizaine de bénévoles présent. En ce début de soirée du lundi 12 juin, l'ambiance est détendue après le travail.

Marc, retraité et propriétaire du cerisier situé à Puilboreau (Charente-Maritime) n'arrivait plus à cueillir ses cerises : "J'ai passé l'âge de monter aux arbres", ironise-t-il. Tous les ans, les trois quarts de ses cerises pourrissaient sur les branches. Alors plutôt que de les gaspiller, il a fait appel Aux arbres citoyens ... pour la première fois cette année. " Quand j'ai vu qu'il y avait cette association je me suis dit pourquoi pas en faire profiter les gens qui malheureusement ne peuvent pas s'offrir de fruit", explique-t-il.

Une action solidaire

Enora, 20 ans, étudiante en sciences de la terre, profite de la cueillette pour manger quelques cerises au passage. Impossible pour elle d'en acheter en supermarché. "Ce matin, la barquette de cerises était à 7,50Є. J'étais dégoutée de ne pas avoir pu en acheter. Je me prive d'acheter énormément de fruits. Je ne mange pas du tout ce que je veux en fait. Je n'achète pas de mirabelles... tous les fruits un peu plus chers, je ne les prends pas", déplore l'étudiante.

Une situation que Jeannie, 64 ans, prend à cœur. Elle est capitaine cueillette, c'est elle qui gère la récolte de la journée... bien qu'elle ne porte ni chapeau, ni insigne. "Avant j'étais dans le milieu médical. Les six premiers mois je m'ennuyais beaucoup. Il fallait que je donne de ma personne. J'ai trouvé l'association (...) et je trouve mon compte au niveau relationnel et au niveau partage".

À la fin de la récolte, elle compte les cagettes entassées près du tronc : sept pour cette-fois. Toutes débordent de fruits rubescents. Bilan de la récolte : 70 kilos de cerises. Mais il en reste encore : les fruits au sommet de l'arbre sont inatteignables. Marc, le propriétaire en récupère un petit panier, les bénévoles aussi, mais l'immense majorité est envoyée à l'épicerie solidaire de Mireuil et à la Banque alimentaire.

Depuis le début de la saison, plus de 700 kilos de cerises ont été cueillies et redistribuées par les bénévoles des Arbres citoyens.