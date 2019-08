La Rochelle : la passerelle du bassin des chalutiers ne rouvrira pas avant septembre

La Rochelle, France

La passerelle piétonne du bassin des chalutiers ne rouvrira qu'au début du mois de septembre. C'est la mairie de La Rochelle qui l'annonce. La passerelle a été victime d'un important acte de vandalisme, le 30 juillet : portillon forcé, gardes corps déformés, du bois a été arraché. Elle reste, depuis, en position ouverte, pour laisser passer les bateaux, et n'est donc plus accessible aux piétons.

Pas de chance pour ceux qui souhaitent rejoindre la gare à pied depuis la Ville en bois à La Rochelle, il faut faire un détour... la passerelle est une nouvelle fois fermée, pour un bon mois. © Radio France - julien fleury

La mairie précise que le dispositif de levage de la passerelle du matelot Jean-Rousseau s'est aussi dégradé ces dernières semaines. Elle évoque "une intensification notable des vibrations de la structure qui endommagent à chaque manipulation et de manière irréversible des éléments techniques élémentaires et d'autres récemment remplacés". En 2016, déjà, les axes de rotation avaient été remplacés, censés permettre "une meilleure fiabilité et une plus grande longévité", disait alors France Bleu La Rochelle.

La passerelle piétonne du bassin des Chalutiers connaît des problèmes depuis son origine, notamment des problèmes de vibration. Ses fermetures pénalisent les piétons, notamment ceux qui souhaitent se rendre à la gare, qui doivent faire un détour d'une dizaine de minutes.

De nouveaux travaux sont donc lancés, autant pour réparer le vandalisme que ces nouveaux problèmes structurels. Réouverture prévue début septembre.