A La Rochelle, première ronde de nuit armée pour la police municipale le 4 avril.

La Rochelle, grande ville touristique, n'avait pas encore de brigade de nuit armée. Elle sera opérationnelle dans un peu moins de deux mois dans la nuit du 4 au 5 avril.

Par le passé, à la fin des années 90, il y a bien eu des agents municipaux qui faisaient des rondes jusqu'à minuit, mais c'était ponctuel, lors de grandes manifestations à La Rochelle. Cette fois, dès le 4 avril, 6 agents de la police municipale entreront en action de 18 heures 30 à 3 heures du matin pour des rondes au cœur historique de La Rochelle, sur le vieux port, mais aussi en périphérie du centre ville.

"Pourquoi à partir de 18 heures 30 ? Il faut savoir que le jour, les agents de la police municipale terminent à 19 heures, c'est pour faire la jonction ... Ensuite jusqu'à 3 heures du matin, on s'adaptera en fonction des jours, et des réels besoins !" - Pierre Robin, l'adjoint au maire chargé de la tranquillité.

Pour la première fois à La Rochelle, la brigade sera armée. Des pistolet ou des revolvers de 9 mm. "Nécessaire pour intervenir la nuit, c'était une demande forte des agents pour intervenir et se protéger aussi si besoin. La question d'avoir une police municipale armée le jour est sur la table. C'est le maire de La Rochelle qui tranchera, une discussion est en cours" pour David Canu, le responsable de la police municipale de La Rochelle.

David Canu, le responsable de la police municipale de La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Cette brigade de nuit était demandée par certains commerçants et riverains du cœur historique de La Rochelle, mais aussi par les agents de la police municipale explique David Canu, le responsable de la police municipale de La Rochelle.

"Le dispositif sera à géométrie variable" selon Pierre Robin, l'adjoint au maire, qui précise que selon les nuits, ( 5 sur 7 dans la semaine, du mardi au samedi soir), il peut y avoir sur le terrain, 2 équipes de 3 agents, ou moins si c'est en semaine.

Une brigade qui sera de toute façon renforcée l'été avec les festivals comme les Francofolies. Une brigade avec des agents recrutés en région parisienne, d'anciens de la police nationale, déjà formés aux armes, ou encore en provenance de Nantes, ou tout simplement, des agents de jour qui travaillaient déjà à La Rochelle et qui vont passer la nuit. Le dispositif coûtera entre 200 000 et 300 000 euros par an selon Pierre Robin. Il répond en tout cas à une forte demande des Rochelais.