La Rochelle lance un appel aux propriétaires privés pour résoudre la crise du logement étudiant

Jusqu'à présent, il y avait quelques appels d'étudiants de temps à autre au 115, le numéro des sans abris à La Rochelle, mais cette année, confirme Thierry François, le responsable de l'association Altéa-Cabestan, ils se sont multiplié. La semaine dernière, cinq étudiants dormaient dans la rue faute de logement à La Rochelle. Ils ont été pris en charge par le Centre Communal d'Action Sociale qui s'est engagé à trouver une solution d'urgence transitoire (financement de chambres d'hôtels) et à accompagner ces jeunes, et tous ceux que l'université lui signalerait dans leur recherches.

Jérémy a eu plus de chance. Ce jeune parisien de 19 ans ne s'était pas trop inquiété après son inscription en BTS pêche et gestion de l'environnement au Lycée maritime de La Rochelle. "Je m'y suis pris un petit peu tard vu que j'ai travaillé tout l'été" raconte le jeune homme. Le jour de la rentrée, il ne sait pas où dormir. Le lycée l'héberge la première semaine à l'internat, depuis il vit chez des amis de ses parents. "Là j'ai une piste, mais ce n'est toujours pas conclu" dit-il.

Ismaël logé par un ami dans 18M2 où ils sont deux dort sur un matelas gonflable

Ismaël, lui est hébergé par un ami dans un studio de 18M2. "Il n'y a qu'un seul lit, je dors sur un matelas gonflable, ce n'est pas très confortable" reconnait cet étudiant marocain de 22 ans. Son ami l'héberge jusqu'à la fin du mois, il est en deuxième année de licence ingénierie des matériaux. L'an dernier il avait eu droit à une chambre dans une résidence publique, mais cette année, il n'est plus éligible. Et il se heurte au problème de beaucoup d'étudiants étrangers à la rochelle : les particuliers leur demandent des garants physiques en France, et n'acceptent pas le dispositif Visale qui garanti pourtant un cautionnement.

Nous ne pourrons pas construire indéfiniment pour accueillir des étudiants - Vincent Demester, vice-président de l'agglomération rochelaise en charge de l'enseignement supérieur.

Toutes les résidences étudiantes affichent complet en ce début d'année universitaire. "La situation est tendue entre septembre et décembre" indique Vincent Demester, vice-président en charge de l'enseignement supérieur à l'Agglomération de La Rochelle. "Tous les étudiants inscrits sont présents, mais à partir de janvier avec les départs en stage et des étudiants étrangers, même les locaux des écoles sont sous occupés" !

En septembre, la saison estivale est loin d'être finie à La Rochelle, elle s'allonge d'année en année ce qui met les étudiants en concurrence directe avec les estivants. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux : 15 000 sont inscrits dans les formations, écoles et université cette année, soit 13% de plus que l'an dernier. Le bord de mer n'attire pas que les touristes ! Cette année en plus, à cause du covid, ceux qui devaient partir en stage ou poursuivre leur enseignement à l'étranger sont restés à La Rochelle.

L'Arpejh (ex-Arpae) va construire avec le CROUS 320 logements étudiants d'ici trois à quatre ans à La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

"D'ici quatre ans, le Crous et l'Arpejh (ex-Arpae), vont construire 230 logements étudiants" annonce Vincent Demester. Mais avant même le premier coup de pioche, on sait que se sera insuffisant reconnait-il. "Il manque un millier de logements cette année, et les besoins risquent d'avoir doublé d'ici 3 ans, nous ne pourrons pas construire indéfiniment" assène l'élu.

La communauté d'agglomération de la Rochelle a donc décidé de faire appel aux propriétaires dont une des chambres est inutilisée. "C'est certainement une piste d'accueil pour ces jeunes" selon l'élu. "Reste à rassurer les bailleurs sur la tenue dans le logement, et la capacité financière". La CDA le fera avec des médiateurs qui interviendront mi octobre au lancement de la campagne "chambre un étudiant", et qui accompagneront les propriétaires dans l'utilisation de la plateforme locaviz mise en place par le CROUS.

Le nombre de résidences secondaires a doublé en 10 ans à La Rochelle

De son coté la ville de La Rochelle a décidé de faire passer de 20 à 50% la majoration de la part communale de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Une mesure qui se veut dissuasive, insiste Thibault Guiraud, l'adjoint en charge des finances. La Rochelle comptait 6 320 résidences secondaires en 2018, leur nombre a doublé en 10 ans, et l'arrivée des plateformes de location par internet accentue encore la progression.

La majoration devrait rajouter en moyenne 160 € par an en moyenne à la taxe d'habitation que payent les propriétaires. "La loi de finance nous autorisait à aller jusqu'à 60%" indique l'élu, "nous avons estimé que 50% était un taux raisonnable et incitatif". Si la mesure arrivait à convaincre 20% des propriétaires, c'est 1 200 logements qui seraient libérés insiste Thibault Guiraud.