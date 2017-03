La Rochelle : le bunker sur le site de l'ancienne maternité est détruit ce vendredi à l'explosif

Afin de pouvoir commencer la construction de 124 logements, rue Thiers à la Rochelle, le bunker du site de l'ancienne maternité va être détruit à l'explosif ce vendredi matin. Un périmètre de sécurité va être établi autour du site. Plusieurs dizaines d'habitants de la zone devraient être évacuées.

Ce vendredi à midi, le bunker situé près de l'ancienne maternité de La Rochelle va être détruit à l'aide de plusieurs charges explosives. Une opération nécessaire avant la construction de 124 logements par Bouygues Immobilier, à deux pas de l'hôpital. L'opération va durer de 8h à 15h dans le centre ville. Des difficultés de circulation sont à prévoir. Plusieurs dizaines d'habitants seront évacués.

Explosion prévue à midi

Aucun vélo, aucune voiture, aucun piéton ne sera autorisé à circuler de 10h à 15h dans la rue Bonpland, dans la rue Gambetta, à partir de la rue Saint-François jusqu'à la rue Saint-Louis, ni même dans la rue Thiers entre cette même rue Saint-Louis et la rue des Corderies. Notez que la sortie de l'hôpital sera condamnée rue Thiers. Le stationnement y est d'ailleurs interdit à partir de 8h ce vendredi matin. Les Rochelais, habitants dans un périmètre de 60 mètres autour du bunker seront évacués et pourront regagner leur logement aux alentours de 13h. Ceux qui habitent à 100 mètres de l'explosion sont invités à ouvrir leur fenêtres pour éviter toute dégradation du à l'impact des explosifs. D'après la mairie le bruit de l'explosion, prévu à midi, ne sera pas très fort. Des ballots de pailles ont été installés tout autour du bunker pour étouffer au maximum le son de l'explosion et pour limiter son impact dans le quartier.

"À partir de 13h les rues seront ré-ouvertes" - Pierre robin adjoint à la tranquillité publique à la mairie de La Rochelle

Pierre Robin adjoint à la tranquillité publique à la mairie de La Rochelle © Radio France - Martin Cotta

Les perturbations de circulations

- La rue Bonpland fermée.

- La rue Gambetta fermée à partir de la rue Saint-François jusqu'à la rue Saint-Louis

- La rue Thiers fermée, entre la rue Saint-Louis et la rue des Corderies.

- La sortie de l'hôpital, rue Thiers, sera condamnée.

À partir de 8h, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant dans la rue Bonpland et la rue Thiers. La mairie de La Rochelle précise que ces interdictions pourront être étendues dans l'espace et dans la durée si nécessaire.