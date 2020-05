La Rochelle : le marché "volant" délocalisé provisoirement, des commerçants lancent une pétition

Les commerçants et producteurs locaux non sédentaires du marché du centre-ville de La Rochelle ont pu rouvrir leurs stands ce mercredi. Pour respecter les mesures sanitaires, la mairie avait dû fermer cette partie du marché le 23 mars dernier. Ils ont finalement pu reprendre leur activité sur l'esplanade des parcs de La Rochelle. En temps normal, ces producteurs et revendeurs sont situés dans les petites rues autour des halles, trop étroites pour faire respecter les gestes barrière.

Si tous les commerçants s'accordent pour dire que cette reprise "fait du bien", cet emplacement est jugé trop éloigné par certains d'entre-eux. L'esplanade se situe à un kilomètre des halles. Le collectif "le marché d’après – La Rochelle" a donc lancé une pétition en ligne. Ils souhaitent notamment implanter le marché volant place de l'arsenal, à quelques pas du marché principal.

"Le marché, c'est l'un des poumons de La Rochelle"

Les commerçants craignent la création d'une concurrence entre ces deux marchés désormais bien distincts et, surtout, une baisse d'activité pour les commerçants sédentaires situés autour de ces stands habituellement. "Le marché, c'est l'un des poumons de La Rochelle, c'est un point d'attractivité pour les commerçants", explique Catherine Borde Wohmann, gérante de "l'épicerie de Nina", située en face des halles. "La situation est déjà très compliquée, nous sommes inquiets sur la poursuite de notre activité. Nous avons tous perdu du chiffre d'affaires, nous n'avons pas besoin de ce facteur là en plus", assure la commerçante qui figure également sur la liste du candidat Olivier Falorni pour les élections municipales.

Les premiers clients sur le marché délocalisé de La Rochelle.

En attendant, les commerçants désormais sur l'esplanade profitent d'un cadre "très sympa", avoue un revendeur de fruits et légumes. Mais pour certains, les clients ne sont pas tous au rendez-vous et la "complémentarité" du marché de La Rochelle reste essentielle. D'autres, se réjouissent de cette reprise. "On a eu de très bons retours des clients, les allées sont larges, c'est très agréable", souligne Charlotte, seule poissonnière présente sur place.

Les conditions sanitaires avant tout

De son côté, le maire Jean-François Fountaine rappelle que cette décision a été prise en accord avec le syndicat des commerçants non sédentaires. La cinquantaine de commerçants concernés a ainsi pu travailler "et ils en avaient besoin", ajoute le maire. De plus, il assure qu'il s'agit d'une mesure provisoire, le temps que la crise sanitaire se calme : "Les conditions sanitaires c'est essentiel, ne provoquons pas un retour de la maladie."

Enfin, la place de l'arsenal serait trop petite pour accueillir tous les commerces. Ses pavés ne conviendraient pas non plus aux personnes âgées. Un dossier très politique alors que la question de la tenue du second tour des élections municipales est encore sur la table. Le député-candidat Olivier Falorni a d'ailleurs ouvertement critiqué la décision de la mairie. À ce jour, la pétition contre cette délocalisation a recueilli plus de 800 signatures.