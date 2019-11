La Rochelle : le pont du Gabut totalement démonté pour une rénovation totale

Mis en service en 1927, le pont Scherzer, dit "pont du Gabut" à La Rochelle va être rénové en profondeur. Le pont levant devant le bassin des Chalutiers est complètement démonté cette semaine. Un chantier colossal avec 170 tonnes à déplacer. Plus de 8 mois de travaux jusqu'en Juin 2020.

La Rochelle, France

Le pont du Gabut a été le témoin de l'occupation allemande lors de la seconde guerre mondiale. Des clichés assez rares ont été pris de cette période, il y a près de 80 ans. Ce pont métallique de 170 tonnes a aujourd'hui besoin d'une profonde révision. Lors de son dernier démontage en 2005, de nombreuses traces de corrosion avaient été repérées, et plusieurs rivets avaient été changés. Cette fois, l'intervention est de taille.

Le contrepoids de 90 tonnes a été enlevé

Le mardi 12 novembre, le contrepoids de 90 tonnes a été enlevé. Le chariot de 20 tonnes a lui été démonté le mercredi 13 novembre.

Le chariot de 20 tonnes sur le semi-remorque © Radio France - Gérald Paris

Une opération qui mobilise deux grues aux capacités hors norme

Le jeudi 14 novembre, vers 11 heures, cette fois, c'est la "volée", l'élément sur lequel les voitures passaient qui doit être enlevé. Un pièce de 60 tonnes dans ce gigantesque mécano. Une opération qui mobilise deux grues aux capacités hors norme. L'une d'entre elle sera disposée du côté de la ville en bois au Sud, ( d'une capacité de 160 tonnes ), l'autre au Nord du côté du Gabut ( d'une capacité de 450 tonnes ). La pièce sera déplacée, et positionnée pendant plusieurs mois juste à côté du chantier côté Nord.

Un décapage de 3 à 4 mois est nécessaire pour venir à bout de zone de corrosion importante

Dans un premier temps, pour cette structure, il y aura une phase de confinement de 5 à 6 semaines. Une protection nécessaire pour ensuite entamer une longue période de sablage. Un décapage de 3 à 4 mois, nécessaire pour venir à bout de zone de corrosion importante. Pour Philippe Nomballais, le directeur des travaux, la rouille est présente sur des surfaces de 4 à 10 millimètres parfois. Une phase importante avant de passer derrière plusieurs couches de peinture.

L'ouvrage, recalibré en passant par de la modélisation 3D, sera repeint en blanc, et complètement terminé fin mai, début juin 2020. Pendant cette phase de travaux de plus de 8 mois, une passerelle est en place juste à côté pour les vélos et les piétons.

Pont du "Gabut" terminé en Juin 2020 © Radio France - Gérald Paris