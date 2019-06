La Rochelle : les "gilets jaunes" interdits de Vieux-Port

Pour l'acte 24, 300 à 400 gilets jaunes ont tourné autour du port de La Rochelle, sans pouvoir accéder. Les quais étaient gardés par 200 policiers et gendarmes.

La Rochelle, France

Les "gilets jaunes" ne pourront pas manifester sur le Vieux-Port de La Rochelle ce samedi. La préfecture de la Charente-Maritime a décidé d'interdire le périmètre historique à "tout rassemblement en lien avec les gilets jaunes". Comme elle l'avait déjà fait le 23 mars et le 27 avril, lors des précédentes manifestations à La Rochelle.

Cela concernera, entre 12h et 20h, le Quai Duperré, le Cours des Dames, le Quai du Carénage et le Quai Valin, ainsi que l'Esplanade Saint-Jean d’Acre où aura lieu le soir la retransmission sur écran géant de la demi-finale du Top 14 de rugby entre La Rochelle et Toulouse en présence de quelque 9.000 spectateurs.

La Préfecture craint "la présence de manifestants violents" et des "troubles graves à l’ordre public", des appels à la violence ayant été une nouvelle relayés sur les réseaux sociaux. La manifestation n'a pas fait l'objet de déclaration officielle. Et le Vieux-Port s'annonce très fréquenté en ce week-end prolongé, y compris par de nombreuses familles, rappelle la préfecture.

Un week-end primordial pour le reste de la saison touristique

Les commerçants du centre-ville de La Rochelle sont aussi invités à prendre des mesures. Ils doivent mettre à l’abri leur mobilier, leurs équipements extérieurs, y compris les poubelles, pour éviter que cela serve de projectile. En cas d'agitation, la préfecture leur demande aussi de fermer leurs portes et leurs rideaux. Une trentaine de commerçants du vieux-port avaient interpellé la préfecture et la mairie il y a deux semaines : ils ne veulent pas avoir à fermer leurs établissements en plein week-end de la Pentecôte, un week-end "primordial pour le reste de la saison" touristique, rappellent-ils.

Enfin, la détention de produits inflammables ou explosifs, ainsi que la détention de feux d’artifices, sont interdits dès ce vendredi et jusqu'à dimanche.

Certains "gilets jaunes" annoncent deux rassemblements ce samedi à 13h : l'un sur la place de Verdun, l'autre sur le parvis de l'Aquarium. Ils annoncent que les deux cortèges "convergeront" – ce qui ne pourra donc pas se faire via le Vieux-Port.

Aucun incident majeur n'avait été signalé lors des deux derniers rassemblements de gilets jaunes à La Rochelle, le 23 mars et le 27 avril.