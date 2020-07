La Rochelle : les rues dans lesquelles le masque devient obligatoire

Le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, l'avait annoncé, le port du masque serait obligatoire dans certains secteurs de la ville. Ne restait plus qu'à déterminer précisément quelles rues seraient concernées, c'est chose faite. L'obligation du port du masque prend effet dès ce mercredi 22 juillet et court jusqu'au 31 août. Elle s'applique au secteur du Vieux-Port et à l'hyper centre de la ville.

Le périmètre, délimité par arrêté, regroupe les principales rues et places commerçantes de La Rochelle. La rue Saint Jean du Pérot, le Cours des Dames et le Cours du Temple en font partie. Du côté de la Vieille Ville, la mesure s'applique aux rues des Merciers et Saint-Yon et s'étend jusqu'à la rue du Minage.

Tous les marchés alimentaires, couverts ou non, sont aussi concernés.

Les quais Duperré et Valin sont également visés par l'arrêté ainsi que les extérieurs du Gabut.

Dans ce périmètre, le port du masque devient obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans. Le maire précise que l'obligation commence par une première phase de pédagogie mais des sanctions pourront être appliquées dès le début du mois d'août en cas de non-respect du dispositif.

Cet arrêté s'ajoute à la mesure nationale d'obligation du port du masque dans tous les lieux publics clos.

Le port du masque devient obligatoire dans certaines rues de La Rochelle - Ville de La Rochelle