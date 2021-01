La Rochelle-Normande : une association appelle aux dons pour la nouvelle cloche de l'église

Isabelle Chapdelaine et Jean-Pierre Fauvel devant l'église Sainte-Marie de La Rochelle-Normande

"L'église Sainte-Marie à La Rochelle-Normande a pris des allures de belle endormie". Voilà comment débute le bon de souscription pour aider au financement d'une nouvelle cloche pour le lieu de culte. "Il y a deux ans, au cours d'une opération d'entretien, un technicien s'est aperçu que l'anse de la cloche était fêlée, et menaçait de tomber à tout moment. On l'a donc débranchée", explique Jean-Pierre Fauvel, le référent de La Rochelle-Normande pour Sartilly-Baie-Bocage. Dès lors, l'instrument de 708 kilos datant de 1909 a cessé d'annoncer les heures, les moments heureux et malheureux du village.

Une absence "qui s'est faite remarquer", souligne Isabelle Chapdelaine, secrétaire de l'association La Rochelle-Normande patrimoine. Une association qui a été fondée en février 2020 à l'initiative d'une quarantaine d'habitants. Son but : remplacer la cloche défectueuse. Un devis est réalisé auprès de la fonderie Cornille-Havard de Villedieu-Les-Poêles : 22.173 euros hors taxes. "La commune de Sartilly-Baie-Bocage est maître d'oeuvre. On a conclu que l'association s'engage à trouver 50% du coût, et la commune nouvelle paiera le reste", précise Jean-Pierre Fauvel.

Bénédiction prévue en juin

En lien avec la Fondation du Patrimoine, un appel aux dons est lancé à l'été 2020 (chaque don est bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% pour un particulier, 60% pour une entreprise). Appel entendu car l'association a déjà récolté 13.000 euros. "Mais cette cloche doit être une première pierre car ce projet fait appel à d'autres : l'architecte des Bâtiments de France a fait un diagnostic dernièrement faisant état de remontées capillaires sur les murs de l'église. Il y a aussi une partie de la couverture qui est à refaire", note Isabelle Chapdelaine.

La fabrication de la cloche Marie-Auguste doit débuter en février. Sa bénédiction est prévue pour le samedi 19 juin, en présence de l'évêque du diocèse de Coutances-Avranches. La cloche sera ensuite exposée pendant un mois. Avant de gagner le clocher de la petite église Sainte-Marie. Une opération assez spectaculaire car pour déposer l'ancienne et remonter la nouvelle cloche, il faudra ouvrir une trappe dans le toit et utiliser une grue : leurs diamètres sont trop larges pour passer par l'occulus à l'intérieur de l'édifice. La nouvelle cloche devrait tinter pour la première fois le 25 juillet, à l'occasion de la fête communale.