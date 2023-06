La Rochelle : où se placer pour voir le funambule marcher au dessus du Vieux-Port ?

Nathan Paulin va marcher entre la tour Saint-Nicolas et la tour de la Lanterne à La Rochelle

Nathan Paulin, le recordman du monde de slackline (ce sport s'apparente au funambulisme ndlr) , s'installe à La Rochelle ce mercredi 7 juin à 19 heures pour réaliser un nouveau défi : marcher entre la tour de la Lanterne et la tour Saint-Nicolas, sur une sangle, à 50 mètres de hauteur. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ses exploits, Nathan Paulin a marché sur un fil jusqu'au sommet du Mont-Saint-Michel, mais aussi entre la Tour Eiffel et le Palais de Chaillot. Ce mercredi, l'équilibriste retente l'expérience au-dessus de l’esplanade Saint-Jean d’Acre et la Tour de la Chaîne.

Où se placer pour voir le spectacle ?

Si vous voulez voir les premiers pas de Nathan Paulin de près, le Cour des Dames du côté de la Place de la Chaîne semble être l'endroit parfait.

Si vous souhaitez suivre l'évolution du sportif, l'esplanade Saint-Jean d'Acre et son parking sont ouverts au public (mais attention aux piétons uniquement). La sangle sera tendue au-dessus de vous, vous n'aurez qu'à lever les yeux du début à la fin du spectacle. En plus de ça, sur l'esplanade, huit acrobates danseront, au fil de l'avancée de Nathan Paulin, vous assisterez aux deux représentations en même temps.

Pour un angle de vue un peu plus large, le quartier du Gabut, près de la sculpture "Crépeau l'humaniste". Vous pourrez voir le début de la performance, mais surtout, suivre l'évolution, au loin, de Nathan Paulin qui se dirigera vers la tour de la Lanterne.

Les accès fermés

Pour des questions de sécurité, l'accès à la rue sur les murs est réservé aux riverains de 18h à 20h30. La circulation et le stationnement sont interdits de 16h30 à 22h dans la rue Léonce Vieljeux, le Quai Duperré et Quai Valin. Le parking du Vieux-Port ouest sera également fermé.

Nathan Paulin, funambule et artiste