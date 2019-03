PHOTOS/VIDEOS - La Rochelle : pas d'incident majeur pour l'acte 19 des gilets jaunes

Alors que la police craignait une flambée de violence, et la présence de "black blocks" pour l'acte 19 des gilets jaunes, la manifestation, qui a rassemblé environ 1 000 personnes, est restée relativement calme, malgré de la tension devant la gare, au moment de sa dispersion.

La Rochelle, La Rochelle, France

La Rochelle a été quadrillée ce samedi. La police et la gendarmerie avaient envahi les rues de la ville, protégeant surtout le Vieux Port, à l’angle des quais Duperré et Valin. Même si la Préfecture ne communique pas de chiffres sur le nombre de forces de l'ordre, elle confirme qu'elles ont été renforcées, avec des renforts des alentours. Il faut dire qu'elles craignaient la présence de 'black blocks', et des dégradations de commerces, comme à Paris. Finalement, il n'en a rien été.

En tout, ce sont environ 1 000 personnes qui sont parties en cortège de la place de Verdun autour de 15 heures, bien plus que lors des samedis précédents. Après moins d'une heure de manifestation, des heurts ont éclaté devant la gare. Les forces de police, alors qu'il n'y a pas eu de contacts physiques avec les manifestants, ont décidé de disperser le cortège, en lançant des gazs lacrymogènes et en chargeant. La manifestation s'est alors dispersée, en plusieurs points, et les manifestants n'ont jamais pu retrouver le cortège.

A peine partis de la place de Verdun, premier face à face tendu entre la police et les quelques 600 manifestants.#GiletsJaunes#Acte19#LaRochellepic.twitter.com/ylkEq7gTiV — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) March 23, 2019

La manifestation s'est élancée place de Verdun. © Radio France - Thomas Coignac

Le dispositif impressionnant devant la gare de La Rochelle. © Radio France - Thomas Coignac

Devant la gare, les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes pour faire reculer les manifestants. La manifestation est à l'arrêt. L'accès est interdit vers le Vieux Port. #GiletsJaunes#Acte19#LaRochellepic.twitter.com/SclWRsI7XB — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) March 23, 2019

Une partie des manifestants s'est alors retrouvée dans les rues proches du marché de La Rochelle, alors qu'une autre se retrouvait autour de l'hôpital Saint-Louis et d'autres entre les quais Duperré et Valin, où ils ont donc été bloqués tout comme les promeneurs.

Le bilan, selon la Préfecture de La Rochelle, est d'un blessé, un manifestant a été blessé à l'épaule, atteint par un tir de LBD, le seul tiré de la journée. Un peu plus tôt, des gazs lacrymogènes, avaient été utilisés rue Alcide d'Orbigny, alors que le cortège était scindé en deux.

Un "street médic" soigne une manifestante incommodée par les gazs lacrymogènes. © Radio France - Thomas Coignac

19 personnes ont été interpellées pour jets de projectile ou détention d'artifices. Avant la manifestation, 1 000 véhicules avaient également été fouillées préventivement. Vers 18 heures, les gilets étaient très peu nombreux, mais le dispositif était toujours présent.