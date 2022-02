La Rochelle, première ville cyclable dans sa catégorie

Parmi les villes moyennes, c'est La Rochelle qui reste la plus cyclable, une nouvelle fois couronnée par le baromètre de la Fédération française des usagers de la bicyclette.

La Rochelle est à nouveau la première ville cyclable de sa catégorie. Ce palmarès est celui de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui laisse La Rochelle une nouvelle fois au premier rang des villes moyennes pour l'usage du vélo, devant Bourg-en-Bresse et Chambéry.

Il faut dire que le vélo représente 10% des déplacements dans la ville, 7% dans l’agglomération. Et la ville et l’agglomération affichent encore leur volonté de doubler l’utilisation du vélo d’ici 2030, notamment grâce, promettent-elles, à de nouvelles voies sécurisées et reliées entre elles. Elles rappellent qu'elles ont investi 1 millions d’euros l'année dernière dans ces nouvelles voies.

Autre signe qui ne trompe pas : l'utilisation des vélos en libre-service a augmenté de 83% en un an dans l'agglomération rochelaise, avec 625.000 locations, dans les 105 stations disséminées sur le territoire.

Pour les grandes villes, c'est Grenoble qui reste en tête du baromètre de la FUB, devant Strasbourg et Rennes.