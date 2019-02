La Rochelle : un rassemblement contre le racisme et l'antisémitisme ce mardi à 18h

Un rassemblement contre l'antisémitisme a lieu ce mardi à 18h, à La Rochelle, à l'appel de plusieurs associations religieuses et citoyennes. Le rendez-vous du rassemblement est fixé devant la sculpture en hommage à Michel Crépeau à l'entrée du vieux-port de La Rochelle.

Un rassemblement contre le racisme et l'antisémitisme a lieu ce mardi à La Rochelle, à l'appel de plusieurs associations religieuses, laïques et citoyennes rochelaises. Le rassemblement aura lieu à 18h, au pied de la sculpture en hommage à Michel Crépeau qui domine l'entrée du vieux-port de la ville, au bout du Gabut, côté Tour Saint-Nicolas.

"Les acteurs politiques, associatifs, les autorités religieuses et la société civile rochelaise appellent à un rassemblement pour dénoncer les actes antisémites et racistes qui se multiplient dans notre pays ces deniers mois.", annonce le communiqué. "La Rochelle, ouverte sur le monde et tolérante, ne peut rester insensible face à ces actes honteux."

L'appel est notamment signé par la Maison Communautaire Israélite de la Rochelle, mais également par l'Association Culturelle Islamique de Charente-Maritime et la Ligue des Droits de l’Homme 17.