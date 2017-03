La Rochelle : une application qui brade les invendus alimentaires

C'est une application qui permet aux commerçants de brader leurs invendus alimentaires : To Good to Go arrive à La Rochelle. Des restaurants, des boulangeries proposent d'acheter un "panier" 60 à 70% moins cher. Sinon la nourriture serait partie à la poubelle.

C'est une application qui existe déjà dans 10 villes de France : To Good To Go (sous entendu trop bon pour être jeté) fonctionne depuis mercredi à La Rochelle. Elle permet aux commerçants d'éviter de jeter de la nourriture. 8 boulangeries et restaurants proposent tous les jours aux rochelais une ou plusieurs portions aux alentours de 3/4€. Il suffit de passer commande, de payer sur son téléphone et d'aller chercher ses achats en fin de journée chez le commerçant choisi. Une petite pastille rouge ou verte signale s'il reste encore des aliments disponibles ou pas

L'application To Good To Go sur son smartphone à La Rochelle - To good to go

Seule condition : aimer les surprises !

Les portions sont bon marché, les produits sont frais (souvent bios), l'application est facile à utiliser. Seule condition pour apprécier le service, aimer les surprise : on ne sait pas ce que l'on achète. Impossible pour les commerçants de savoir à l'avance ce qui va rester en fin de journée, ils vendent donc des portions. Mais ils savent qu'ils auront des invendus : 10% de ce qui est produit, par exemple dans la boulangerie de la rue Saint Nicolas