La Rochelle: une délégation de New Rochelle invitée lors des commémorations du 11 novembre

Cinq personnes de New Rochelle, une ville de l'Etat de New-York, aux Etats-Unis ont pris part aux commémorations du 11 novembre. L'occasion de célébrer le centième anniversaire du débarquement en France des Américains.

Malgré la pluie qui tombe sur ses lunettes et le vent qui secoue son manteau rouge, Barbara Davis fixe longuement les drapeaux américains qui flottent sur les allées du mail, près du monument au morts. "2000 personnes ont quitté New Rochelle pour combattre en France lors de la Première Guerre Mondiale. Certains sont même morts ici à La Rochelle", souligne cette historienne de New Rochelle.

"Les habitants de New Rochelle se sentaient très concernés. Barbara Davis, historienne.

Les deux communes sont jumelées depuis le début du XXe siècle en raison de leur histoire commune. Suite à la révocation de l'Edit de Nantes en 1685, des Huguenots installés à La Rochelle ont trouvé refuge aux Etats-Unis. Quelques années plus tard, New Rochelle voit le jour. Pour Babara Davis, cette longue histoire en commun a joué dans l'aide apportée par New Rochelle lors du premier conflit mondial. "Les habitants se sentaient très concernés par ce qu'il se passait en France. Ils savaient que leurs frères et sœurs qui vivaient à la Rochelle souffraient énormément. Ils n'ont jamais hésité à envoyer de l'argent ou des biens quelconques pour leur venir en aide."

"Me tenir ici devant le monument aux morts, c'est leur montrer mon respect. Buddy, un Américain de Tonnay Charente.

Parmi les Américains venus en aide à la France, le père de Buddy. Il a participé au débarquement en Normandie de 1944. Pour cet Américain de New Rochelle, installé à Tonnay Charente depuis 30 ans, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre Mondiale, il ne faut jamais oublier. "Mon père ne voulait pas trop parler de ce qu'il avait vu là bas. Une fois il m'a raconté qu'il avait vécu l'hivers le plus long et le plus froid de son existence. A ce qui parait, on pouvait entendre les doigts de pieds des soldats se briser tellement ils étaient paralysés par le froid.", raconte-t-il avant de rajouter, "me tenir ici devant le monument aux morts, à côté des drapeaux américains, c'est leur montrer mon respect."