La Rochelle : une patrouille de policiers à VTT en renfort pour surveiller le littoral

Comme chaque été, une patrouille de policiers à VTT passe six semaines à La Rochelle pour surveiller le littoral et prévenir la délinquance. Cette année, les cinq policiers, affectés à cette mission de renfort, viennent d'une compagnie de CRS de Cenon en Gironde.

Vous les avez peut-être croisés ou aperçus circuler à VTT en bord de mer à La Rochelle. Comme chaque été, une patrouille de cinq policiers est arrivée en renfort pour surveiller une zone qui s'étend de la plage de Chef de baie jusqu'à Aytré. Cette année, les policiers viennent de la compagnie de CRS de Cenon, près de Bordeaux en Gironde : ils sont arrivés le 11 juillet à La Rochelle et vont rester jusqu'au 24 août. Objectif : intervenir plus rapidement dans des zones où les voitures n'accèdent pas mais aussi dissuader les faits de délinquance.

Une présence dissuasive

C'est l'un des critères pour patrouiller à VTT : il faut être sportif car les policiers ont une zone très étendue à surveiller. Le poste de police et de sécurité des plages (PPSP) est situé au niveau de la plage de la Concurrence mais la zone couverte est plus large. Une douzaine de kilomètres séparent la plage de Chef de baie d'Aytré. "Sur une vacation, c'est possible qu'on atteigne les 40 kilomètres, il suffit qu'on soit appelés aux deux extrêmes", explique le brigadier-chef Éric Petit, responsable du PPSP de La Rochelle.

Les policiers parcourent chaque jour plusieurs dizaines de kilomètres à VTT. Sur leur chemin, ils trouvent souvent des commerçants prêts à remplir leur gourde quand ils n'ont plus d'eau. © Radio France - Maïwenn Bordron

Au cours de leur patrouille, les policiers sont amenés à réaliser diverses missions de surveillance et de rappel à l'ordre : des cyclistes qui roulent sur une piste interdite au vélo près de la plage de la Concurrence, des Rochelais qui profitent du bord de mer au pied d'une falaise alors que l'accès est interdit à cause de risques d'éboulements. Mais leur présence est avant tout dissuasive, ce qui rassure David Romian, le gérant du café La Corniche. "Par expérience, ça fait 20 ans que je suis ici, je sais que si jamais la police ne se montre pas, ça va dégénérer", souligne le commerçant qui s'est déjà fait cambrioler sept fois.

Le café que tient David Romian se trouve sur le parcours des policiers à VTT. Ils savent qu'ils peuvent s'arrêter chez lui pour remplir leur gourde, un geste nécessaire en cette période de températures très élevées. "Nos gourdes font 50 centilitres et là ça fait partie d'une étape où on vient se ravitailler en eau. En même temps, on prend également la température du coin", explique le brigadier-chef Éric Petit. Le lien avec les commerçants est très important pour la patrouille. "En discutant avec monsieur, _on arrive à avoir des remontées d'informations sur des éventuels délinquants ou perturbateurs_. On prend des informations qui peuvent être très utiles pour nous", précise le responsable du poste de police et de sécurité des plages de La Rochelle.

Melvin, un sauveteur en mer rochelais, est ravi de pouvoir compter sur la patrouille de policiers à VTT. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les sauveteurs en mer se réjouissent également de la présence des policiers à vélo, qui peuvent intervenir rapidement. "Nous, on est un peu dépassés, on ne peut pas intervenir physiquement parce que ce ne sont pas nos compétences : on ne sait pas faire, on n'est pas formé pour ça. C'est rassurant de savoir qu'on peut les appeler. Eux, ils arrivent ils prennent les choses en main, ils savent faire donc c'est vraiment un relais cool quand ça dégénère un peu", se réjouit Melvin, un des maîtres nageurs-sauveteurs de la plage de Chef de baie. Parmi les problèmes récurrents, le vol de vélos et la gestion des personnes ivres sur la plage.