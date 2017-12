Le projet de réaménagement du parvis de la gare de La Rochelle a été présenté mercredi soir lors d'une réunion publique au Forum des Pertuis. En plus d'une passerelle et d'un nouveau parking, situé derrière la gare, il prévoit de diminuer le nombre de véhicules en circulation devant le parvis.

La Rochelle, France

Après deux consultations étalées sur deux ans, le projet de réaménagement du parvis de la gare de La Rochelle est enfin défini. Seul les piétons, les cyclistes et les bus pourront se déplacer sur cette nouvelle zone aménagée. Quelques voitures pourront tout de même circuler aux alentours, mais il ne devrait plus y avoir de bouchons comme aux heures de d'arrivée et de départ des trains.

Inciter à emprunter les accès sud

Pour obtenir une "circulation apaisée", la Communauté d'Agglomération de La Rochelle va donc supprimer la deux fois deux voies sur le Boulevard Joffre. Une partie de cet axe sera désormais à sens unique, en direction de l'hôpital. Pour Vincent Paillard, le chef du projet de réaménagement, "c'est une transformation profonde qui va davantage inciter les automobilistes à emprunter les accès au sud de la gare où un nouveau parking sera aménagé". Des changements qui selon lui "devraient permettre de faire diminuer la fréquentation automobile de 40% devant le parvis".

Illustration du parvis au sud de la gare.

Les voitures et les bus ne pourront également plus emprunter la rampe qui mène au pont de Tasdon , elle sera changée en zone piétonne. La circulation sera cependant prolongée entre le futur parvis et le quartier des Minimes, grâce à la création de la Rue de la gare. Une rue qui passera sous le pont de Tasdon. L'ensemble des travaux devraient démarrer en milieu d'année 2019.