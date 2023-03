La romancière à succès Laure Manel imprime 30.000 exemplaires de son dernier roman à La Flèche

La romancière à succès Laure Manel (à droite) est accompagnée par la directrice des imprimeries Brodard et Taupin à La Flèche.

Il faut imaginer des bobines de 30 mètres de papier qui défilent à toute vitesse à la sortie d'une imprimante géante. "C'est un peu comme mon dixième bébé", décrit l'autrice Laure Manel émerveillée par la rapidité d'impression des pages de son dernier roman. Écrivaine à succès, Laure Manel est connue pour son ouvrage La délicatesse du homard, vendu à 250.000 exemplaires.

ⓘ Publicité

Michel Lafon , sa maison d'édition, a choisi les imprimeries Brodard et Taupin de La Flèche pour Ce que disent les silences. L'ouvrage raconte l'histoire d'Adèle qui rentre sur l'île de son enfance, Ouessant, à la découverte de secrets de famille.

3 000 livres imprimés par heure

C'est la directrice de l'usine, Virginie Hamm Boulard, qui fait la visite de l'immense entrepôt. Ce qui frappe dès l'entrée dans les ateliers, c'est le bruit des machines qui impriment jusqu'à 3.000 livres par heure. Ensuite, la taille démesurée de ces imprimantes, découpeuses et assembleuses. "Les bobines sont d'abord imprimées recto verso avant d'être pliées, coupées et assemblées en blocs", expose la directrice du site.

La couverture du livre est ensuite collée et les pages redécoupées pour que l'ensemble ressemble à un livre. "C'est presque magique. On dirait que c'est facile comme ça, mais le livre, avant qu'il ne ressemble à un livre, je l'ai d'abord porté en moi. C'est finalement un peu comme un accouchement", souligne Laure Manel. Son roman, tiré à 30.000 exemplaires, sort en librairie le 30 mars prochain et coûte 19,95 euros.