La Roquebrussanne éteint ses lumières la nuit

Depuis le mercredi 10 novembre*, les lampadaires de La Roquebrussanne (Var) s'éteignent tous les soirs à 23h. Ils se rallument le lendemain matin à 5h. Le village est plongé dans le noir pour faire des économies d'énergie mais surtout pour réduire les effets de la pollution lumineuse sur l'homme et la faune, explique le maire, Michel Gros. Seul l'éclairage public des ronds-points et du parking de La Roquebrussanne est maintenu pour des questions de sécurité. Il s'agit d'une expérimentation sur un mois, mais la municipalité espère pouvoir l'installer dans le temps.

En éteignant les lumières la nuit, La Roquebrussanne pourrait économiser 15.000 euros par an. "Certes, c'est une économie importante, mais ce n'est pas notre moteur principal, commente le maire. Pour nous le plus important, ce sont les bénéfices pour la biodiversité. Les hommes, d'abord. Car la lumière modifie la qualité du sommeil. Elle a également un impact sur la faune nocturne. Je pense par exemple aux petits ducs que nous entendons régulièrement l'été, mais qui ont du mal à communiquer entre eux à cause des éclairages", poursuit l'élu.

L'avis des habitants

Ces arguments ne passent pas auprès de Pascal, habitant de La Roquebrussanne. Lui pense surtout à la sécurité des habitants : "À 23h, les rues du village sont plongées dans le noir. Ma fille se gare au parking et doit remonter toute la Grande rue. Ce n'est pas sécurisant. Pour elle, comme pour nous autres. On est jamais à l'abri d'une agression. Je ne suis pas du tout convaincu". Et son ami, Philippe poursuit : "On met dans la balance la sécurité avec les économies d'énergie. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup !"

D'autres habitants saluent l'initiative du maire et espèrent que la mesure sera reprise ailleurs. Joséphine et Jocelyne pointent notamment les grandes agglomérations et "leurs magasins allumés toute la nuit. C'est incompréhensible. C'est vraiment du _gaspillage_".

D'autres élus du Var ont effectivement contacté le maire de La Roquebrussanne pour se renseigner sur cette expérimentation. Les communes de La Celle, Le Thoronet et Pontevès se passent également d'éclairage public la nuit depuis plusieurs mois.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

* Initialement programmée le vendredi 5 novembre 2021, l'expérimentation a été repoussée de quelques jours pour des raisons techniques.