Rouen, France

"Les larmes coulent toutes seules". L'émotion envahit Latifa Ibn Ziaten devant les articles de presse qui associent son nom à la paix vendredi. "Vous m'imaginez, derrière Simone Veil... je ne suis pas à la hauteur de cette dame-là", ajoute la mère d'Imad, le militaire tué par Mohammed Merah. Son combat contre la radicalisation pousse pourtant le père Christian Delorme, prêtre au diocèse de Lyon, à penser le contraire et à porter sa candidature au Prix Nobel 2018.

A la recherche de parlementaires

Pour porter une candidature jusque sur le bureau du jury du Prix Nobel de la Paix à Oslo (Norvège) - date limite le 31 janvier-, il faut que le dossier bien détaillé soit obligatoirement signé par un parlementaire ou encore un ancien Prix Nobel de la paix.

"On a déjà une dizaine de députés et de sénateurs qui l'ont signé", affirme à France Bleu Normandie le père Christian Delorme. Avant d'ajouter : "mais le dossier n'est qu'une première étape, il faudra ensuite réussir à faire connaître le plus possible le combat pour la paix de Latifa Ibn Ziaten, notamment auprès des députés norvégiens", ceux qui élisent le comité chargé de désigner en octobre prochain le Prix Nobel de la Paix 2018.

ECOUTEZ - La réaction de Latifa Ibn Ziaten face à cette proposition. Copier

De son côté, le prêtre lyonnais, aidé par son association "L'Hospitalité d'Abraham" dont il est le président, oeuvre à son niveau, comme sur ce site Internet, pour parler de la lutte contre la radicalisation entreprise par Latifa Ibn Ziaten pour empêcher de voir sévir un deuxième Mohammed Merah.