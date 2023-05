La route de la pointe du Siège à Ouistreham fermée à la circulation jusqu'au 16 mai

C'est un équipement peu connu du grand public mais pourtant très utile pour les habitants de Caen et l'agglomération jusqu'à Ouistreham. Le déversoir du Maresquier à la Pointe du Siège à Ouistreham, barrage entre l’Orne et le canal de Caen à la mer fait l'objet de travaux. Il s'agit entre autre de réparer les fissures apparues sur l'ouvrage créé en 1996 et géré par le Syndicat Mixte de Lutte contre les Inondations.

"Le déversoir a pour objectif de réguler les niveaux de l'orne en cas de fortes crues et d'éviter de connaitre à nouveaux les inondations historiques des années 90", rappelle le président de syndicat mixte Patrick Ledoux

Il est nécessaire pour ces travaux de couper la circulation dans les deux sens. L’entreprise Bouygues qui réalise le chantier doit occuper temporairement l’intégralité de la chaussée sur le pont.. La route qui mène à la pointe du Siège depuis le pont de Pégasus à Bénouville est dont fermée à la circulation pour une durée de neuf jours.

Du mardi 2 au vendredi 5 mai 2023, de 12h à 22h

Du jeudi 11 au vendredi 12 mai, de 14h à 24h

Du lundi 15 au mardi 16 mai, de 11h à 19h

Alors par où passer?

A Ouistreham vous devez emprunter à la sortie sud du port de plaisance, le quai Georges Thierry et l'esplanade Éric Tabarly. Ainsi qu’à l’intersection du rond-point de Ranville (Route Départementale n°514) et de la route de la Pointe du Siège, sur les communes de Ranville, Amfreville et Ouistreham. Des déviations sont mises en place depuis l'avant port et Ranville. Pour accéder à la pointe du Siège, une seule voie possible: par l'écluse de Ouistreham au niveau du phare.

Ports de Normandie prévient que « d’autres coupures seront à prévoir d’ici à la fin du chantier fixée en fin d’année 2023 ».