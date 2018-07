Plougonvelin, France

Parasol planté, crème solaire étalée, c'est l'heure de la première baignade de l'été au Trez hir, à Plougonvelin, près de Brest. Elle est bien méritée pour des vacanciers qui viennent de l'Aveyron, de Lyon, de Metz ou encore du Pas-de-Calais.

Loic, l'aveyronnais a tenté de respecter les limitations de vitesse et il est heureux d'affirmer qu'il n'a pas été flashé. Sa femme Céline n'a pas trouvé le trajet plus long que d'habitude "mais j'ai dormi ! D'habitude, on met dix heures, là, on a pas mis beaucoup plus."

Passer de 130 ou 110 à 80 km/h, c'est rude !

Jean-Guillaume, lui, a traversé la France d'Est en Ouest. Ce metzain respecte le 80 km/h, sauf "quand j'oublie !" Le plus dur, c'est le passage de la voie express à la petite route. "Pendant des heures, on est habitués à rouler à 130 ou 110. Et là, on passe à 80 directement. C'est rude !"

Sur les plages, de nombreux touristes étrangers font la bronzette. Frauke, originaire de Francfort en Allemagne, n'était pas au courant du changement de réglementation. "On ne nous a rien dit et on n'a pas vu les nouveaux panneaux. J'espère que c'est bon !"

Pas si sûr, car si tous les panneaux à 90 n'ont pas été remplacés, les radars automatiques, eux, ont tous été mis à jour.