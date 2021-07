La route du Boréon rouvre neuf mois après la dévastation de la tempête Alex

La route du Boréon rouvre ce jeudi soir, neuf mois après la tempête Alex qui avait dévasté les vallées de la Vésubie et de la Tinée. Onze ponts avaient été emportés, des portions entières de route, laissant place à des brèches de plus de trente mètres de hauteur. Les travaux ont couté trois millions et demi d'euros sur la RM 89.

Le refuge de la Cougourde rouvre également

En parallèle de cet accès à nouveau possible à la route du Boréon, le département des Alpes-Maritimes annonce la réouverture de l'accés au lac du Boréon et aussi la réouverture du refuge de la Cougourde particulièrement prisé des amateurs de montagne. L'itinéraire de de la vallée des Merveilles depuis Tende à nouveau accessible.