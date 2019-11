La route entre Changé et Saint-Berthevin va-t-elle voir le jour ? Le projet est relancé en Mayenne

Changé, France

Une route entre Changé et Saint-Berthevin : ce vieux serpent mer du Département de la Mayenne est relancé. Une réunion publique est organisée par le Département ce jeudi 28 novembre à 20 heures, au Centre de rencontres de Saint-Berthevin. C'est aussi le début de la concertation, jusqu'au 10 janvier prochain.

Cette route doit partir de l'axe Laval-Ernée au nord pour arriver trois kilomètres plus au sud, au niveau de la rocade de Laval. Elle doit arriver plus exactement au niveau de la plateforme rail-route de Saint Berthevin qui doit voit le jour d'ici 2021.

7 000 voitures par jour sur cette route en 2035

Le premier objectif pour Xavier Dubourg, vice-président du département, c'est d"améliorer la fluidité du trafic, qui augmente régulièrement". Selon lui, "il faut multiplier les itinéraires"pour désengorger l'axe Laval-Rennes et celui de Laval-Ernée. Pour l'instant, le département prévoit 7 000 voitures par jour en 2035, rien que sur cette nouvelle route.

L'idée c'est aussi de faciliter l'accès au nord, à l'autoroute A81 et donc au Parc Grand Ouest. Ce parc d'activités sera basé dès 2024 entre Argentré et Bonchamp, et il doit accueillir des entreprises du secteur logistique et de l'agroalimentaire.

Entre 10 et 15 millions d'euros

Evidemment, la route doit aussi améliorer les échanges entre ces sites, au nord et la plateforme rail-route au sud. Le budget de ce projet est entre 10 et 15 millions d'euros avec une mise en service prévue en 2025.

Malgré tout, avant d'en arriver à la mise en service, il y a pas mal d'étapes encore. La concertation ouverte ce 28 novembre se termine le 10 janvier prochain et ensuite, il y aura une enquête publique en 2021.