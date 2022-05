L'Indre prête à accueillir les randonneurs sur la Route Européenne d'Artagnan

La Route Européenne d'Artagnan passe désormais dans l'Indre. Elle a été inaugurée ce dimanche 22 mai au Château Guillaume à Lignac. Cet itinéraire de randonnées de 6.000 km prend son départ de Lupiac dans le Gers, où est né d’Artagnan, et rejoint Maastricht, où le Capitaine-Lieutenant des Mousquetaires a trouvé la mort.

L'étape berrichonne de la Route Européenne d'Artagnan a été inaugurée ce dimanche 22 mai au Château Guillaume à Lignac © Radio France - Justine Claux

Avant d'arriver aux Pays-Bas, cette traversée d'Europe fait halte dans la Brenne, notamment à Lignac, Chalet, Bélâbre et Valençay. La Route d'Artagnan est en quelque sorte la version berrichonne de La Loire à vélo, avec une différence : elle se pratique surtout à cheval. De nouveaux sentiers de randonnées équestres, mais également cyclables et piétons, ont ainsi vu le jour au Château Guillaume.

Des "chemins magnifiques"

A peine inaugurée, la route est déjà empruntée, notamment par les randonneurs équestres. Laurène est partie à cheval de Chaillac. Elle a parcouru près de 18 kilomètres pour rallier Château Guillaume. Un voyage de quatre heures qui en valait la peine. "C'est ma première grosse randonnée et je n'ai mal nulle part, c'est formidable, plaisante-t-elle. C'était très bien balisé et les sentiers étaient très propres, on l'a fait royalement".

Des balades à poney sont notamment proposées © Radio France - Justine Claux

Derrière cette cavalière : des poneys et un invité un peu spécial, déguisé, pour l'occasion, en mousquetaire. L'ancien maire de Chaillac, Gérard Mayaud, a lui aussi emprunté le sentier de randonnée. "Ce qu'il se passe aujourd'hui, j'en rêvais depuis longtemps, non pas d'être en tenue de d'Artagnan, mais simplement de voir ces chemins magnifiques, c'est une très belle réussite", se réjouit l'ancien élu.

Attirer les touristes dans l'Indre

Trois balades sont désormais proposées aux visiteurs, à pied, à cheval et à vélo. "La randonnée passe par tous les petits chemins qu'on trouve autour du Château Guillaume, en tout, il y a une boucle de 32 kilomètres, explique Philippe Macé, l'organisateur des randonnées. Les gens peuvent partir d'un endroit, arriver ici le midi pour se restaurer, puis repartir au point de départ".

C'est l'un des gros intérêts de cette nouvelle route : attirer les touristes dans l'Indre. "Les gens qui vont emprunter cette route vont forcément consommer, profiter, visiter et découvrir cette magnifique région du département", assure Laurent Laroche, président du Parc naturel régional de la Brenne.

Le Château Guillaume espère attirer les touristes avec ces nouveaux sentiers de randonnées © Radio France - Justine Claux

Avec la Route d'Artagnan, les acteurs du tourisme espère faire rayonner les gîtes équestres, les produits locaux et le département. "C'est un véritable nouvel outil au profit du tourisme dans l'Indre", ajoute Laurent Laroche.

Pour les plus téméraires qui voudraient se lancer dans l'aventure, la portion de Route d'Artagnan en Indre compte plus de 247 kilomètres de sentiers. Chaque année, l'une des communes qu'elle traverse organisera un rassemblement festif. En 2023, la commune de Valencay accueillera la manifestation.