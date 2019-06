La rue de Verdun entièrement piétonne

Montpellier, France

Plus que des piétons et des vélos. Depuis ce matin, la rue de Verdun est entièrement piétonne. Une partie l'était déjà mais c'est celle reliant la rue du Clos-René au pont de Lattes qui a été inaugurée ce matin, en présence du maire de Montpellier, Philippe Saurel.

Les voitures doivent maintenant se rabattre sur la rue Aristide Olivier, où deux ralentisseurs ont été installés. C'est sur proposition des habitants que la municipalité a pris le dossier en mains. Ils se plaignaient du bruit et des incivilités des conducteurs. Désormais, il n'est plus possible de passer devant le mythique Rockstore en automobile.

Le coût total des travaux s'élève à 67 600 euros, ils ont été entièrement financés par la métropole de Montpellier.

Les riverains disposent de badges pour abaisser les bornes rétractables et rentrer chez eux en voiture.