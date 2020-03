"La rue est à nous !" : à Saint-Denis, les femmes du Franc-Moisin souhaitent faire du vélo en toute sécurité

Une vingtaine de femmes, habitantes du quartier Franc-Moisin à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ont défilé ce vendredi matin dans les rues de la ville pour réclamer le droit à se déplacer en toute sécurité.

Le vélo, une première

Vêtues d'un gilet rose fluo, casque sur la tête, ce vendredi matin, ces femmes suivent en réalité depuis trois mois des cours de cyclisme avec l'Ufolep et La Place Santé, le centre de santé associatif du quartier. Juliette, la soixantaine, est montée pour la première fois sur un vélo, il y a quelques semaines. "Je n'en avais jamais fait, parce que nos parents n'avaient pas les moyens de nous en acheter un, alors tout simplement on ne faisait pas de vélo", explique celle qui compte bien en profiter désormais avec ses petits-enfants. Quand elle pédale, elle se sent "libre" et "respire bien".

Se réapproprier l'espace public

Pour Aminata, 40 ans, le blocage était aussi psychologique, lié à une certaine appréhension à l'idée de se déplacer seule dans certaines rues. "Ce serait bien qu'il y ait plus de pistes cyclables car on ne se sent pas forcément en sécurité seule à vélo dans notre environnement immédiat", explique-t-elle. D'où l'importance de repenser l'espace public pour ces femmes, explique Gwenaëlle Ferré, coordinatrice au centre de santé, "avec des pistes, un meilleur éclairage, des box de rangement pour les vélos mais aussi une campagne d'affichage contre le harcèlement de rue".

"Les femmes veulent pouvoir circuler tranquillement dans l'espace public" - Gwenaëlle Ferré Copier

Un sentiment de liberté

Dans la rue justement, quelques regards curieux se posent sur ce cortège à vélo féminin. Un homme salue "une bonne initiative" avant d'ajouter : "comme ça, elles pourront faire du vélo avec leur mari et leurs enfants..." Ou toute seule, c'est bien aussi non ? Zyneb, mère au foyer, se sent capable désormais._"Avant, je me disais que je n'y arriverais jamais, et au final ça va, j'en suis capable !"_déclare-t-elle fièrement. Elle pense même à investir très bientôt dans l'achat d'un vélo.

"La rue est à nous !" : à Saint-Denis, les femmes du Franc-Moisin souhaitent faire du vélo en toute sécurité Copier

Le centre associatif de santé du Franc-Moisin pense former d'autres habitantes du quartier dans les prochains mois pour que toutes puissent apprendre, enfin, à faire du vélo et profiter de balades dans leur quartier et au-delà, en toute sécurité si possible.