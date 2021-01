La ruée vers les pistes de luge de Grendelbruch: les habitants en colère

Le village de montage de Grendelbruch a souffert le week-end du 9 et 10 janvier avec une affluence record d'amateurs de luge. La commune a été rapidement débordée et la route d'accès aux pistes a du être fermée à la circulation

Une couche de près d'un mètre de neige fraîche sur les hauteurs et des lugeurs ou skieurs nettement moins nombreux que le week-end dernier. Le village de montagne de Grendelbruch, 1200 habitants, en dessous du massif du Champ du Feu, avait retrouvé un peu de son calme ce samedi après l'arrivée massive de plus d'un millier de véhicules, dimanche 10 janvier. Il faut dire que les possibilités de luger sont dorénavant bien plus étendues après les récentes chutes de neige dans la région.

on s'est s'est sentis envahis

Mais le week-end du 10 janvier, la situation a viré à l'insupportable pour les habitants qui se sont "sentis envahis" à l'image de Céline, l'un des résidentes qui fustige le comportement de certains qui "jettent leurs mouchoirs en papier dans la nature, détournent les yeux d'un air méprisant quand on les croise sur les hauteurs et oublient qu'il y a des habitants dans le village". Yannick est encore sous le choc du flot ininterrompu de véhicules, "c'était une vraie autoroute", dit-il, "alors que le village n'est pas dimensionné pour ça". Un trafic que Julie a eu elle aussi du mal à supporter, "j'ai mis dix minutes à pouvoir traverser la rue avant qu'une voiture veuille bien me laisser passer", s'indigne la jeune-femme qui parle aussi de ces automobilistes qui arrivent sans équipements spéciaux, qui se garent n'importe où et ont du mal à pouvoir repartir parce que ça glisse.

Grendelbruch © Radio France - Olivier Vogel

j'ai du prendre un arrêté municipal. Jean-Philippe Kaes, le maire de Grendelbruch

Le maire a vu rouge. Dimanche 10 janvier, il à fait appel aux policiers inter-communaux et aux gendarmes pour interdire temporairement la route d'accès au Hohbuhl, le point culminant de Grendelbruch à près de 800 mètres d'altitude. "Les gens se garaient n'importe où", dit-il," le chasse-neige a été bloqué et en cas de coup dur les véhicules de secours n'auraient pas pu accéder au site". Depuis, le maire a pris un arrêté municipal qui interdit l'accès à Grendelbruch sans équipements spéciaux, pneus hiver ou chaînes.