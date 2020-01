La Saint-Antoine, une convivialité à l'ajaccienne

La statue de St Antoine, et an arrière-plan la montagne du même nom, à Ajaccio

Ajaccio, France

Tous les 17 janvier, des centaines d'ajacciens progressent vers le mont St Antoine, pour célébrer le saint du même nom. Au pied de la chapelle, il y a les plus anciens fidèles, et aussi les plus jeunes. Ils sont venus allumer et déposer un cierge, faire bénir des petits pains, et se recueillir surtout devant la statue du Saint, inventeur du monachisme.

Jean-Baptiste Zanni, ajaccien depuis 60 ans, en parle comme d’un acte de dévotion.

Moi, je monte tous les ans…et avant je montais à pied, à partir de l’église St Antoine, en bas. Il y a trois kilomètres. J’avais même un ami qui montait pieds-nus ! Il devait avoir des pêchers à se faire pardonner...

La chapelle St Antoine du Mont, col St Antoine, Ajaccio. © Radio France - Olivier Castel

Déjeuner au col

Au pied de la chapelle, la route est bordée de voitures à n’en plus finir, mais aussi de grandes tables, installées dans l’herbe, et parfois même protégées d’un chapiteau. Du ficateddu grillé, quelques bouteilles, et surtout de la bonne humeur avec ce soleil. Un tableau dans lequel la famille de Carmin D’Orazio s’inscrit pleinement, de génération en génération.

La famille et les amis de Carmin D'Orazio, famille ajaccienne bien connue. © Radio France - Olivier Castel

Ça se passe toujours comme ça, la St Antoine, on visite tout le monde ! Là, c’est mon "stand" que j’ai ici depuis 1960. J’ai mis une échelle pour qu’on puisse monter jusque chez moi. Avant, le terrain était de plain-pied, c’était mieux.

Le moment le plus important reste la messe de 15h, avec la procession qui s’en suit. Ce sont les confréries de la cité impériale qui la mènent. Celle de St Erasme était en tête cette année.