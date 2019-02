La Saint-Valentin - le langage des fleurs en chansons

Pour la Saint-Valentin, l'achat d'un bouquet de fleurs s'impose. Attention à ne pas se tromper, chaque fleur a sa propre signification et sa propre chanson.

La Saint-Valentin est là. Fête des amoureux par excellence, elle est pleine de symboles. Souvent un beau bouquet de fleurs reflète nos sentiments bien mieux que des paroles. Attention à ne pas faire de faux-pas car chaque fleur a sa propre signification.

La rose

La rose, fleur de l'amour par excellence © Getty

Le symbole des couleurs

La couleur d'une rose raconte une étape d'une relation amoureuse. Blanche, elle est comme une première rencontre, innocente et encore pure. Rose, elle symbolise l'amour véritable et tendre. L'amour-passion, quant à lui, s'incarne dans la rose rouge.

Mon amie la rose (1964)

On est bien peu de chose

Et mon amie la rose

Me l'a dit ce matin

Mon amie la rose est est une chanson de Cécile Caulier écrite suite au décès brutal de l'actrice Sylvia Lopez. En 1964, François Hardy lui propose de l'enregistrer. C'est un succès !

Le magnolia

Le magnolia symbolise la fidélité et le respect dans la durée © Getty

L'engagement

Avec le magnolia la loyauté est au rendez-vous. Elle symbolise la force de la nature et assure le respect et la fidélité dans la durée.

Magnolias for Ever (1977)

Dites-lui que je pense à elle

Dans un grand champ de magnolias

Et que si tout's les fleurs sont belles

Je me brûle souvent souvent les doigts

Claude François enregistre Magnolia for Ever en 1977. Les paroles d'Etienne Roda-Gil sont portées par la musique de Claude François et Jean-Bourtayre. Cette chanson disco est un succès. L'année de sa sortie, 600 000 exemplaires sont vendus.

La violette

Exprimer un amour secret avec un bouquet de violettes © Getty

La discrétion

Qui n'a jamais eu un amour secret ? Un bouquet de violettes est la solution. Elle symbolise la timidité et parfois un amour impossible.

L'amour est un bouquet de violettes (1952)

L'amour est un bouquet de violettes

L'amour est plus doux que ces fleurettes

Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête

L'amour est un bouquet de violettes est l'air le plus connu de l'opérette Violettes impériales, interprété par Luis Mariano. Juan de Ayala, joué par Luis Mariano, est un jeune noble volage qui tombe sous le charme de Violetta. Cette dernière tombe amoureuse de Juan mais se refuse à lui.

Le coquelicot

Fragile, le coquelicot peut se faner à tout instant © Getty

L'ardeur fragile

Fleur délicate, le coquelicot peut se faner rapidement. Sa beauté éphémère pousse à consommer le sentiment amoureux au plus vite.

Comme un p'tit coquelicot (1952)

Et sous le corsag' blanc,

Là où battait son coeur,

Le soleil, gentiment,

Faisait vivre une fleur :

Comme un p'tit coqu'licot, mon âme !

Comme un p'tit coqu'licot

En 1952, Marcel Mouloudji enregistre Comme un p'tit coquelicot qui obtient l'année suivante le Grand prix du disque et le prix Charles-Cros. Véritable succès, cette chanson est de nombreuse fois reprise, notamment par Jacqueline Dulac en 1966.

La jonquille

La jonquille, la promesse d'intenses retrouvailles © Getty

La volupté

Promesse d’intenses retrouvailles, la jonquille est le synonyme de désir amoureux mais qui tarde à être assouvi.

Des jonquilles aux derniers lilas (1968)

J'ai connu Émilie aux premières jonquilles

Elle était si jolie des jonquilles aux derniers lilas

Sortie en 1968, Des jonquilles aux derniers lilas est écrite par Jean-Michel Rivat et Frank Thomas sur une musique de Maurice Dulac.