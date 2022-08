"La saison a été longue, difficile, et elle n'est pas finie", prévient le directeur des pompiers de Vaucluse

Le nombre de feux de broussailles a plus que doublé cet été en Vaucluse par rapport à la saison estivale 2021. Et les pompiers s'attendent à une arrière saison compliquée, avec un risque incendie toujours élevé et un risque d'inondations lié aux épisodes méditerranéens.

"Il faut être encore prudent puisque la saison n'est pas terminée, insiste ce lundi matin sur France Bleu Vaucluse le directeur des services départementaux d'incendie et de secours, le contrôleur général Jean-Claude Sammut. La saison a été difficile. Elle a été longue, elle n'est pas finie". Après un été caniculaire, précoce et particulièrement sec, le risque incendie reste élevé dans le département, et bientôt couplé au risque d'orages violents lié aux épisodes méditerranéens. "Nous restons toujours mobilisés et très prudents et nous maintenons donc, en fonction des conditions météo, un dispositif préventif chaque jour", ajoute-t-il.

Et si les images impressionnantes des incendies en Gironde ont été particulièrement marquantes cet été, le Vaucluse n'a pas été épargné. Les pompiers du département ont compté cet été 643 départs de feux de broussailles, contre 248 sur la même période l'an dernier. "On a plus que doublé la superficie que nous avions brûlée au même moment l'an passé, ce qui a demandé donc beaucoup d'efforts, beaucoup de mobilisation", insiste Jean-Claude Sammut.

Le nombre de départs de feux de forêts reste équivalent à celui de l'été 2021, mais la surface brûlée en Vaucluse est largement inférieure : 32 hectares en 2022 contre près de 300 en 2021, dont 258 hectares à Beaumes-de-Venise. "Si on se fie aux chiffres, effectivement, on a des chiffres qui sont bas par rapport à ce qu'ont pu connaître d'autres départements, et en particulier le département de la Gironde. On a été assez épargnés, on ne peut que s'en féliciter. Et pourtant, on était un des départements qui avaient le plus haut risque de feux de forêt durant la saison", rappelle le directeur du SDIS de Vaucluse.

"Il faudra tirer les enseignements des feux que nous avons eus cet été."

Jean-Claude Sammut annonce par ailleurs que les pompiers de Vaucluse renouvelleront en 2023 la location de l'hélicoptère bombardier d'eau loué ces deux derniers été. "Cette année, nous l'avons loué durant une longue période puisqu'il était avec nous dès le 14 juillet et nous a quitté le 21 août dernier, explique-t-il. C'est un hélicoptère qui a tout son intérêt dans la lutte contre les feux naissants, puisqu'on est bien dans cette politique de mettre le maximum de chances de notre côté sur ces feux naissants". Cet hélicoptère a traité 19 missions cet été en Vaucluse et exécuté 115 largages, pour un total de 22 heures de lutte contre l'ensemble des incendies qui se sont produits sur le département.

Quant à la question d'investir dans de nouveaux moyens contre les incendies, Jean-Claude Sammut ne se prononce pas. "On a la plus grande flotte aérienne européenne ici en France, est-ce qu'elle est suffisante ? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais il faudra effectivement tirer les enseignements des feux que nous avons eus cet été, et qui vont certainement malheureusement se reproduire avec l'effet canicule et sécheresse, les années à venir."