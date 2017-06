La saison balnéaire est lancée à Marseille !

Profiter pleinement de la plage, en limitant au maximum les risques, cette fois c'est parti, et jusqu'au 3 septembre, sur le littoral marseillais !

57 kilomètres de façade maritime, des Calanques à L'Estaque... 21 plages à surveiller et animer : voilà le défi chaque année sur Marseille ! La saison balnéaire vient d'être officiellement lancée sur les plages du Prado.

Plus de 2 millions de baigneurs attendus

Policiers, pompiers mais aussi agents de médiation sont mobilisés et vont se déployer pendant toute la période estivale. Au total, sur les 11 postes de secours, pas moins de 175 nageurs-sauveteurs et 60 policiers détachés rien pour la surveillance de plages. Pour assurer la sécurité, la ville s'appuie également sur son système de vidéosurveillance, avec des caméras installées depuis l'été dernier le long des plages du Prado.

Lancement de la saison balnéaire à #Marseille par @jcgaudin plage du Roucas-Blanc:vers un bel été en #sécurité pour Marseillais & touristes! pic.twitter.com/cCDINfW7ex — Caroline Pozmentier (@CPozmentier) June 2, 2017

Le bataillon de marins-pompiers joue un rôle primordial dans la sécurité de la bande côtière des 300 mètres, comme dans l'ensemble de la rade. 140 personnes y sont spécialisées dans les interventions aquatiques et subaquatiques, avec notamment la vedette "Bonne Mère de Marseille" de la SNCM. Le Bataillon peut aussi à tout moment mettre en oeuvre des moyens spécifiques en cas de pollution maritime.

La médiation sociale

C'est la 9e année consécutive que la ville de Marseille reconduit son dispositif de médiation sociale. Cette saison, plus de 40 médiateurs sociaux sont déployés par binômes sur les endroits les plus sensibles, depuis le 8 avril. Nouveauté de l'année : le dispositif est prolongé d'un mois, soit jusqu'au 30 septembre 2017.

Plus de 500 personnes vont aussi proposer pendant cette période des animations culturelles et sportives sur l'ensemble du littoral. Championnat de France aviron en mer (15-17 juin), Défi Monte-Cristo (23-25 juin : 7 courses et 3 distances proposées à 2 000 nageurs), Tour de France à la Voile, Marseille-Calvi à la rame (15 juin-4 juillet)...

"Ce parc balnéraire du Prado est adapté et sera équipé dans les années à venir de dispositifs de sport nature" Didier Réault, élu en charge de la mer

Des plages accessibles à tous et équipées

Depuis 2005, les plages de Prado Sud et Prado Nord sont labellisées "Tourisme et handicap". Elles sont entièrement accessibles aux personnes en fauteuils roulants ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Par ailleurs, des consignes sont ouvertes de 9h15 à 19h sur toutes les plages, et même de 10h à 19h30 aux Catalans. (mais pas sur les sites du Frioul et de Sormiou). Des bracelets fluo sont disponibles auprès des 11 postes de secours : ils vous permettent d'y inscrire le prénom d'un enfant ainsi qu'un numéro de téléphone. 13 parcs à vélo jalonnent également le littoral, avec d'ailleurs une nouvelle station au Bain des Dames. Enfin, les sanitaires : ils sont ouverts à côté de tous les postes de secours, sauf sur le site de Sormiou.