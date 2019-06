La saison des abandons a déjà commencé à la SPA de Périgueux

L'été commence mal à la SPA de Périgueux, à Marsac-sur-l'Isle. Le refuge a déjà enregistré une vingtaine d'abandons de chien et de chats depuis le début de l'été. Ces dernier jours, ce sont deux à trois des animaux de compagnie qui y sont abandonnés chaque jour, officiellement ou via la fourrière.

Marsac-sur-l'Isle, France

"Tous les ans c'est la même rengaine", soupirent les bénévoles de la SPA de Périgueux, à Marsac-sur-l'Isle. La saison estivale commence fort : le refuge a déjà enregistré près d'une vingtaine d'abandons d'animaux.

"Toujours les mêmes excuses"

Selon les bénévoles du site, _"_ce sont toujours les mêmes excuses qui reviennent. Les vacances, ils n'en parlent jamais, parce qu'ils savent que ça n'est pas une excuse il y a tout ce qu'il faut pour faire garder son animal en Dordogne. Alors c'est à cause d'un déménagement, un divorce ; ou bien les chats auraient été trouvés errants, comme par hasard..."

"L'abandon après cadeau de noël n'est pas un mythe !", ajoute Aurélie, l'une des bénévoles. Elle constate souvent que les chiens et chats abandonnés au début de l'été ont un âge qui correspond à celui d'un chiot qui aurait été offert quelques mois auparavant sous le sapin.

Pour ces chiens là, trouver son futur maître est moins compliqué. Les plus jeunes sont ceux qui ont le plus de chance d'être adoptés rapidement. "Ça n'est pas le cas de notre bon vieux Togo. Il a déjà neuf ans, c'est un chien super j'espère qu'il trouvera sa famille définitive", poursuit la jeune femme.

Togo, "calme et gentil" est au refuge depuis janvier 2010. Il a neuf ans. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Adoption responsable

Parmi les visiteurs, il y a aussi de futurs adoptants. "Même l'été ! précise Delphine, l'une des salariées du refuge. Mais on est très vigilants, sinon on récupère l'animal quelques mois après son adoption !" Après une dizaine d'années à la SPA elle sait de quoi elle parle : "certaines personnes disent 'je veux ce chien'. Nous on sait qu'il ne leur correspond pas. Il faut prendre en compte énormément de choses, on ne peut pas choisir un chien uniquement pour ses beaux yeux !"

De nombreux chatons viennent d'arriver à la SPA de Périgueux © Radio France - Clémence Gourdon Negrini