La saison des mariages repart sur les chapeaux de roue après deux ans de Covid

"C'est complet jusqu'à la fin de l'année. Je commence à remplir 2023" annonce d'emblée Angélique Ribot, patronne des comptoirs de Jade, société d'organisation d'événements à Levroux. Cette jeune entrepreneuse s'est lancée dans cette activité en plein pendant la pandémie. "J'avais cette envie depuis longtemps et en voyant tout le monde repousser les fêtes, je me suis dit qu'il faudrait bien qu'elles aient lieu à un moment ou un autre... pari gagnant!" Angélique a donc démissionné de l'entreprise où elle était salariée pour créer sa propre société. Depuis, elle organise des mariages à tour de bras.

Même constat d'une belle reprise pour Catherine Béchade, à la tête de C.Organisé. Organisatrice d'événements depuis 14 ans, elle est occupée chaque week-end en ce moment "avec parfois 3 mariages le même jour...". Un bol d'air frais après deux ans "très très chaud... Heureusement qu'on a eu le droit aux aides de l'Etat".

Moins d'invités "imposés"

Catherine et Angélique dressent le portrait des mariés 2022 : un couple qui a souvent la quarantaine, qui souhaite un mariage en plus petit comité, "80 invités en moyenne", sans obligation. "On ne s'impose plus des invités juste par convention. On ne s'oblige plus à inviter une cousine qu'on ne voit jamais. C'est vraiment du mariage plaisir, sans prise de tête" constate Catherine. De son côté, Angélique note une mode des "mariages champêtres, cérémonies laïques, avec juste les proches et quelques amis. Les gens veulent du très simple. Beaucoup se sont mariés civilement ces dernières années mais n'ont pas pu fêter cela à cause du covid. Là, ils veulent une fête pour marquer le coup".

C'est exactement ce qui est arrivé à Catherine début juin : "J'ai un couple qui s'est enfin marié après avoir décalé 3 fois la date et avoir changé trois fois de lieu parce que le nombre d'invités changeait. On a dû gratter à la main tous les verres imprimés aux dates du mariage pour effacer la mauvaise date..."

Autre tendance repérée par Angélique, des mariages organisés plus rapidement qu'avant. "J'ai plusieurs couples qui m'ont appelé pour me demander d'organiser des mariages en 15 jours... c'est beaucoup plus précipité qu'avant. Autrefois, on était sur un an et demi à deux ans de préparation."

Avant la pandémie, on célébrait en moyenne 700 mariages par an dans l'Indre. Seulement 424 unions ont été enregistrées dans les mairies du département en 2020, année des deux confinements.