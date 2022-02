La saison des mariages s'annonce chargée cette année pour les professionnels lorrains

Avec les reports des cérémonies en 2020 et 2021, l'année 2022 s'annonce particulièrement intense pour les organisateurs de mariage et les traiteurs en Meurthe-et-Moselle. Pour ceux qui voudraient se marier à l'improviste, les places sont chères !

Après deux ans d'attente, Quentin et sa compagne peuvent désormais compter les jours : ils se marient le 9 avril 2022 en Meuse. "On espère que d'ici là, les chiffres auront baissé et que tout le monde sera beaucoup plus serein pour la cérémonie", veut croire le Nancéien.

Embouteillages sur les traiteurs

Initialement prévu en 2020, le couple a d'abord repoussé le mariage pour des raisons financières... puis le Covid est passé par là. "En suivant les annonces, on a su garder la motivation, pour l'instant ça a l'air de passer donc on a hâte d'y être !" Et pas question de reprogrammer encore une fois pour Quentin, comme pour les autres clients d'Aislinn Tribout, l'organisatrice de mariage : "j'ai quatorze cérémonies à préparer, dont un quart de reports". Le nombre d'invités varient de 80 à 130, selon les commandes.

La saison, qui démarre en avril et se termine en novembre, s'annonce donc intense pour cette auto-entrepreneuse. "On sent qu'il y a une volonté de refaire la fête et de se retrouver tous ensemble pour revivre un moment heureux". D'où les tensions, aussi, sur les deux principaux prestataires de mariages : les salles de cérémonies et les traiteurs.

Alexandre Laurent, qui co-dirige Lorraine Réception, nous le confirme : son carnet de commandes est plein à craquer pour cette année. "On a déjà une centaine de mariages, quand on en avait 85 l'an dernier. Il y a toute la partie cœur de saison qui est déjà archi-complète." Le traiteur qui ajoute "ne croire que ce qu'il voit". En effet, vu comment les deux dernières années se sont déroulées, Alexandre Laurent a de quoi être superstitieux aujourd'hui.

De plus, cette tendance n'est pas suivie par le volet professionnel. "On ne voit rien venir avant le début du mois de mar. Concernant tous les gros congrès, qui constituent l'essentiel de notre chiffre d'affaires, il n'y a encore aucune reprise qui se profile."