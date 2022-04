La saison est lancée à Bellebouche !

Perché sur un ponton, Damien Veron, directeur du site de Bellebouche, ne peut que déplorer : "On a construit cette réhausse pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau et quand l'étang est plein, on est à 30 cm de l'eau. Là, il manque au moins un mètre vingt d'eau..." Mesure prise, il manque même un mètre soixante.

"Ca change le paysage, la plage est beaucoup plus grande comme ça. Et puis cela pose problème pour nos activités nautiques. Par exemple, quand les touristes prennent les pédalos, s'ils viennent trop près du rivage, ils nous cassent les pédaliers..."

Mais ce Brennou d'origine s'en remet à son expérience : l'an passé, l'eau est arrivée le 14 juillet. Rien n'est donc perdu. "Et en attendant, on a plein d'activités à proposer : entre l'accrobranche, les jeux sur la plage... et bientôt la piscine pour les vacanciers du VVF ! Mais ce serait bien que l'eau arrive maintenant. D'autant que c'est tellement sec qu'il faudra beaucoup de pluie pour que la terre déborde et remplisse l'étang..."

Quasi complet jusqu'en octobre

Dans la grande salle du VVF, un groupe de jeunes ado marque le rythme à grand coup de percussions en tous genres. "Ce sont des élèves d'une académie de musique de Paris. Ils sont là pour les vacances. On est complet pour Pâques..."

Le site, qui propose des gîtes et un camping, a vu sa fréquentation changer ces dernières années. "On a beaucoup de groupes. Des randonneurs notamment... On a aussi énormément de cousinades, grâce à la position centrale du Berry et la proximité de l'A20". Cette année, les gîtes et le VVF affichent quasiment complet jusqu'en octobre.

Les pédalos sont les premières victimes de la sécheresse de Bellebouche : ramenés trop près du bord, leurs pédaliers cèdent dans la vase © Radio France - Gaëlle Fontenit

Pour accroitre son offre de loisirs, le groupe met la dernière main à la construction d'une piscine qui profitera exclusivement aux vacanciers résidents : "C'était une demande de nombreuses familles notamment. Elle sera prête cet été ! ". Le site va aussi investir dans de nouveaux paddles et de nouveaux kayaks.