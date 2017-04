La saison estivale commence pour les paillotes dans l'Hérault

Pour un verre, un repas ou lézarder, les paillotes sont souvent très prisées le long du littoral héraultais. On en compte près d'une soixantaine dans le département principalement entre la Grande-Motte et Sète. La saison estivale a commencé depuis quelques semaines.

Les paillotes poussent au bord du littoral comme à chaque fois à cette période de l'année. Depuis quelques semaines, la saison estivale a démarré pour une grande majorité de ces établissements. On compte prèsd'une soixantaine de restaurants éphémères au bord de la mer dans l'Hérault.

Avec le temps qu'il fait en ce moment et ce grand soleil, la tentation est grande de s'offrir un bon plat ou un cocktail en bord de mer. Au Carré Mer à Villeneuve-les-Maguelone tout le monde est déjà sur le pont. La plage privée des frères Pourcel a ouvert ses portes depuis fin mars, c'est la première à avoir ouvert ses portes dans l'Hérault. Après ce week-end de Pâques, Silvère Davoust le co-directeur du Carré Mer a la sourire : "Le début de saison commence bien puisque nous avons du soleil et une clientèle fidèle".

"La saison commence bien. Le restaurant était complet pendant le week-end de Pâques" - Silvère Davoust

Tributaire de la météo

Pour les paillotes, une bonne saison est une saison sans pluie. "On peut très bien faire une excellente saison mais s'il pleut les deux derniers mois c'est mort" analyse Silvère Davoust du Carré Mer. "Nous ne sommes pas maîtres des éléments mais c'est le propre des paillotes en bord de mer" ajoute-t-il.

"On scrute cinq météos plusieurs fois par jour" - Silvère Davoust

La saison devrait se terminer en septembre.

Un enjeu économique

A la Grande-Motte, le chiffre d'affaire de chaque restaurant dépasse le million d'euros en moyenne. A Palavas, c'est plus de trois millions d'euros par paillote qui sert à manger. Selon une étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Hérault qui porte sur les 26 paillotes situées entre la Grande-Motte et Villeneuve-lès-Maguelone, toutes activités confondues, les plages privées rapportent 20 millions d'euros par saison.

Toujours selon la même étude, les 26 paillotes entre la Grande-Motte et Villeneuve-lès-Maguelone génèrent 200 emplois par an en moyenne avec un pic à 5.000 personnes en juin, juillet et août.