La salle Arena de Reims : 90 000 spectateurs en un an

C'est un complexe de 12 000 m3 situé sur l'ancienne friche Sernam qui a ouvert il y a un an. Une situation en plein centre-ville qui pouvait être une faiblesse ou un atout, et on a vu que c'était un atout dit aujourd'hui Carole Revel, la directrice de l'Arena de Reims.

La fréquentation est là et la quasi totalité des spectacles ont affiché complet, comme celui de Sting, 7.500 personnes en octobre 2022. Complets également les concerts de Julien Doré et de Clara Luciani, ce qui comble la directrice de l'Arena. Elle pourra sans doute aussi compter sur le public pour venir applaudir Patrick Fiori, qui se produira le 20 avril 2024 pour la tournée de ses trente ans de carrière. La billetterie ouvre lundi 13 mars à 10h.

De bons retours sur les qualités de l'équipement

Qualité sonore, qualité des équipements, les retours des spectateurs et des artistes sont très bons explique Carole Revel et c'est essentiel. En juin prochain, l'Arena reçoit les championnats du monde de MMA (arts martiaux mixtes), le 30 avril, la finale du championnat de France de break danse, sport olympique pour les JO 2024 à Paris.

On laisse une place pour le basket ajoute Carole Revel, avec un espoir / que le Champagne basket joue les playoffs.