La salle de spectacle "Comédie Le Mans" fête son premier anniversaire et veut créer un festival du rire

Une première année positive avec un taux de fréquentation de plus de 80%

.Bon anniversaire à "Comédie Le Mans". La salle de café-théâtre du Mans fête son premier anniversaire. Une première année de specatble plutôt bien réussie. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Cette salle a connu de nombreux mois de report d'ouverture à cause du covid et des retards de chantier.

En ce mois de juillet 2023, un an après l'ouverture, le bilan de cette scène de 160 places assisses est bon.

Il y a eu 150 représentations en un an avec un taux de fréquentation de plus de 80% et des artistes qui ont envie de revenir. Selon le gérant de la salle Tewfik Béart, les comédiens viennent de toute la France et apprécient cette scène. "Il y en a beaucoup qui viennent roder leur spectacle au Mans avant de la jouer à Paris et qui apprécient le retour des spectateurs." Le public est également ravi de pouvoir échanger facilement avec les artistes. Des artistes qui débutent et d'autres qui ont déjà fait leurs preuves. En un an, la salle a accueilli par exemple Manu Payet, ou encore Anne Roumanoff. Une scène qui ne prend pas de vacances. il y a des représentations tout l'été.

Un festival du rire en 2025 au Mans

La salle de spectacle "Comédie Le Mans" va continuer à accueillir des comédiens avec des pièces en solo ou à plusieurs. Le gérant a également le projet de créer un festival du rire en 2025 au Mans. "On souhaite créer un événement à plusieurs têtes d'affiches avec des spectacles dans notre salle et aussi dans plusieurs lieux de la ville. Il y aura aussi un concours de jeunes humoristes avec un jury de professionnels et un jury public. On est actuellement en discussions avec plusieurs élus. Un rendez-vous qui va prendre du temps. Ce ne sera pas avant mai 2025" selon le gérant Tewfik Béart