La salle du conseil municipal de Berre-l'Etang rebaptisée du nom de Samuel Paty

"Un beau symbole". C'est avec ces mots que le maire de Berre-l'Etang explique que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de rebaptiser ce vendredi soir la salle du conseil municipal du nom de Samuel Paty, l'enseignant assassiné par arme blanche et décapité à la sortie de son collège dans le Val-d'Oise lors d'une attaque terroriste, le 16 ocotbre 2020. Mario Martinet estime qu'en cette journée de la laïcité c'est un signe fort de rebaptiser ce lieu, la salle du conseil municipal, qui est "avant tout le lieu l'expression de la démocratie" dit-il.

ⓘ Publicité

"C'est un beau symbole pour la liberté d'expression et la laïcité", insiste Mario Martinet. Le maire qui explique également qu'il n'est pas allé jusqu'à proposer qu'une école de la commune soit rebaptisée sachant que dans d'autres villes des parents et des enseignants se sont opposés au changement de nom de leur école pour celui de l'enseignant. Mario Martinet estime que rebaptiser la salle du conseil municipal "c'est encore plus beau qu'une école".

En cette journée de la laïcité, le ministère de l'Education nationale dit avoir recensé 353 signalements en novembre pour des atteintes à la laïcité, soit deux fois moins qu'en octobre, avec toujours une forte part des incidents liée au port de signes et tenues religieux.