La SAM : les premières lettres de licenciement arriveront en fin de semaine pour les salariés de la fonderie

Les salariés de la SAM ont épuisé tous les recours et commencent à se résoudre à la fermeture de leur fonderie à Viviez en Aveyron. Toutefois, ils continuent de se battre pour un plan de licenciement décent et une possible renaissance du site.