La santé au travail, un enjeu majeur en Occitanie

Occitanie, France

"Le travail, c'est la santé" dit-on, "et l'important, c'est de la préserver". En Occitanie, les services de l’État se sont attelés à la tâche il y a un an et demi environ. Ce jeudi, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dressait le bilan à mi-parcours du Plan régional Santé au travail, le troisième du nom, qui touchera à sa fin en 2020. Les statistiques sont de 2016.

Le accidents du travail

On en dénombre près de 55.000. 51 sont mortels, soit un mort par semaine en moyenne. Plus de la moitié de ces accidents sont liés à la route. Parade évidente : rouler avec des véhicules en bon état de marche. Mais cela peut aussi passer par la limitation des déplacements professionnels grâce aux audio et visio-conférences par exemple. Ou grâce à l'intranet.

L'exposition aux produits chimiques

L'Occitanie est agricole donc grosse consommatrice de pesticides. "Les produits phytosanitaires sont massivement utilisés, on sait qu'il y aura des conséquences à très long terme" prévient Christophe Lerouge, le directeur de la DIRECCTE. Avec 1.321 tonnes, le glyphosate fait partie des produits les plus vendus. Porter des protections individuelles parait une solution simple. Quand c'est possible, s'assurer que la cabine du tracteur est étanche peut être très efficace.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les TMS, provoqués par des gestes et postures inadaptés, touchent les muscles, les nerfs et les tendons et se manifestent généralement par des problèmes au cou, aux épaules et aux poignets. Ils représentent 87% des maladies professionnelles reconnues. En plus de la souffrance, ils coûtent cher à une entreprise : baisse de productivité, absentéisme. Pour prévenir les TMS, il est possible d'agir sur l'effort ou la cadence et sur l'aménagement des postes de travail.

Ce Plan régional santé au travail associe partenaires sociaux, acteurs de la prévention et services de l’État. Un plan qui se veut "incitatif et non pas coercitif" précise Christophe Lerouge. Il s'agit de dresser un état des lieux et ensuite de proposer des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie au travail. "Mieux vaut prévenir que guérir" conclut Christophe Lerouge.