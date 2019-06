La Saône-et-Loire au niveau 3 du plan canicule

Saône-et-Loire, France

Le préfet de Saône-et-Loire a déclenché le niveau 3 du plan canicule. Météo France prévoit des les températures en journée supérieures à 34°C et des températures au-dessus de 20° C la nuit.

La préfecture de Saône-et-Loire mobilise avec ce niveau 3 du plan canicule les services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements sanitaires et hospitaliers, des associations de soins et d’aides à domicile.

La préfecture de Saône-et-Loire et les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) rappellent notamment aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes, femmes enceintes…), les quelques conseils clés utiles en cas de fortes chaleurs :

Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

; Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

(au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ; Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

; Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ; Évitez les efforts physiques ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

(fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ; Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.

Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes (notamment les travailleurs exposés à la chaleur) s’exposent aussi au risque de la déshydratation, car ils transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. Pour y remédier, ils doivent boire abondamment, surtout de l’eau ou des boissons non alcoolisées. Les personnes isolées peuvent appeler le centre communal d’action sociale ou la mairie pour s’inscrire sur un fichier « personnes vulnérables » leur permettant d’être contactées et prises en charge.

Par ailleurs, un numéro national gratuit 0 800 06 66 66 (depuis un poste fixe en France) permet d’obtenir des conseils pour aider à supporter les fortes chaleurs et des informations utiles en cas de situation particulière.