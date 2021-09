La Saône-et-Loire retenue pour l'organisation du 130e congrès national des sapeurs pompiers en 2024

Après Marseille en 2021, Nancy en 2022 et Toulouse en 2023, Mâcon est retenue pour la 130e édition du Congrès national des sapeurs-pompiers de France en 2024. 50.000 visiteurs sont attendus.

Devant le comité exécutif de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France présidée par le contrôleur général Grégory Allione, André Accary, président de la Commission nationale des sapeurs-pompiers à l’Assemblée des départements de France et du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire (SDIS71), le colonel Pignaud, le commandant Vuillemin et le représentant du maire de Mâcon Jean-Patrick Courtois ont présenté leurs arguments.

Soutenu activement par les collectivités locales, ce congrès est une formidable opportunité pour le Département et pour l'ensemble des acteurs du monde économique et touristique qui l’accueillent, de par les retombées considérables qu’il engendre (hébergement, restauration, transport, tourisme…).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Congrès national des sapeurs-pompiers, qu'est-ce que c'est ?

Ce congrès, 2e congrès professionnel de France c’est :

Ø un lieu d’avancée de la réflexion quant au modèle français de sécurité civile

Ø un moment d’échanges et de convivialité pour le réseau associatif des sapeurs-pompiers de tous les services départementaux d’incendie et de secours de France

Ø un moment unique pour l’ensemble des entreprises du monde de la sécurité civile et de la sécurité intérieure pour échanger, exposer les progrès et avancées technologiques du savoir-faire français et européen

Ø 400 exposants, 5 000 congressistes, plusieurs centaines de bénévoles et

50 000 visiteurs sont attendus.

Une présentation complète sera faite lors de la remise de maillots du défi vélo 2021 pour le Congrès de Marseille au Spot de Mâcon le mardi 28 septembre