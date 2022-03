JO de Paris 2024 : la Sarthe dit non au passage de la flamme olympique

Alors que le département voisin de la Mayenne a donné son accord pour voir passer le relais de la flamme olympique à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Sarthe dit non : la position du Conseil départemental a été officialisée ce mardi, en amont du vote du budget 2022. Le comité organisateur demande 180.000 euros (taxes comprises) aux départements qui souhaitent accueillir cet événement. Beaucoup trop cher, estime le président du Département Dominique Le Mèner.

D'autres départements avaient déjà dit non

"Notre majorité n'a pas souhaité verser cette somme juste pour un passage", explique Dominique Le Mèner. "J'ai l'impression que dans les ministères, on commence à discuter pour voir quelles contreparties on peut obtenir. Habituellement pour ce genre d'événements, on s'adresse aux communes et là ce sont les départements qui ont été sollicités. Donc pour l'instant, la réponse est non".

Plusieurs départements français ont déjà affiché le même refus ces dernières semaines, eux aussi au regard du coût jugé trop élevé.