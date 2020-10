La Savoie compte 4 nouvelles structures France Services

Quatre nouvelles maisons France Services viennent d’être labellisées en Savoie à Saint-Pierre d'Entremont, Le Châtelard, Saint-Etienne-de-Cuines et Ruffieux.

Ces quatre structures s’ajoutent aux cinq maisons France Services déjà existantes en Savoie depuis le 1er janvier 2020 : Entrelacs , Val Gelon La Rochette, Saint Michel de Maurienne, Yenne et Moûtiers.

Ces maisons « France Services » sont annoncées comme des structures de proximité pour les démarches administratives quotidiennes (CAF, Pôle Emploi, retraite, impôts etc.).

Annoncé par le président de la République en avril 2019, le programme « France Services » vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique. Les espaces France Services permettent d’accéder au moins à neuf services publics : ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), des finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), de l’assurance maladie, de l’assurance retraite, des allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste. En Savoie, le Conseil Départemental est également un partenaire des structures France services dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.