"La Science taille XX elles" : au Jardin de Ville de Grenoble, les femmes scientifiques sont mises à l'honneur

Les femmes de l'académie de Grenoble sont mises à l'honneur à l'occasion d'une exposition au Jardin de Ville de Grenoble depuis ce samedi 20 novembre. Vingt panneaux XXL ont été installés et sur chacun d'entre eux des portraits de chercheuses, enseignantes, ingénieures ou techniciennes.

Vous avez peut-être aperçu ces 20 panneaux jaunes au Jardin de Ville de Grenoble. Des panneaux XXL de plus de 2 mètres de haut et sur chacun le portrait de femmes. Des scientifiques, des enseignantes, des chercheuses dans différents domaines de l'académie de Grenoble : biologie, chimie, informatique, mathématiques, sociologie etc. Cette exposition "La Science taille XX elles" a pour objectif de mettre en valeur la place des femmes dans les métiers scientifiques où elles sont encore trop souvent sous représentées.

Sur l'un de ces panneaux, Léonie Canet a son portrait. Cette Grenobloise d'une quarantaine d'années est physicienne théoricienne. Participer à cette exposition a été une évidence. Et pour cause : sa place en tant que femme dans le milieu scientifique, elle l'a décrochée à la force de sa conviction : "Dans mes études j'étais souvent parmi les rares femmes tout au long de mon parcours et c'est encore vrai maintenant. J'ai continué, j'ai persévéré et puis je suis très contente de mon choix."

Aujourd'hui encore, malgré sa qualité de chercheuse et d'enseignante, elle doit parfois s'affirmer pour obtenir la même reconnaissance que les hommes : "Il faut rappeler qu'on existe, des fois ! Je pense que c'est plus dans la différence de sollicitation. C'est-à-dire qu'à compétences égales on ira plutôt voir l'homme que la femme pour parler d'un sujet…"

"Faire ce qu'on aime c'est hyper important"

Quand elle enseigne, à son tour, elle observe ce manque de parité chez les étudiants : "ça m'est arrivé de me retrouver face à une promo de master 2 physique fondamentale masculine, sans aucune fille ! Et il y a un problème, ça ne va pas ! "

Alors c'est pour les générations futures que Léonie Canet a accepté de prendre la pose. Et à la jeune fille qui hésite encore elle a un message à faire passer : "Surtout de ne pas hésiter, de faire ce qu'elle aime et si c'est les sciences il n'y a aucun problème avec ça, il faut qu'elle y aille. Faire ce qu'on aime c'est hyper important et il y a vraiment de quoi s'épanouir en sciences dans plein de domaines, donc foncez !"

Pour celles qui cherchent une vocation, vingt disciplines scientifiques très différentes sont présentées dans l'exposition du Jardin de Ville jusqu'au 5 décembre.

à lire aussi Les études scientifiques, elles aussi victimes des fraudeurs