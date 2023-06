La sécheresse 2022 reconnue par l'État comme catastrophe naturelle dans plusieurs communes de Haute-Garonne

La sécheresse de l'année dernière reconnue par l'Etat comme catastrophe naturelle dans plus de 80 communes de Haute-Garonne.

La sécheresse de l'année dernière a été reconnue par l'État comme catastrophe naturelle dans plusieurs centaines de communes françaises. L'arrêté du 25 avril 2023 portant connaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 10 juin dernier. En Haute-Garonne, plus de de 80 communes sont concernées. On parle des "mouvements de terrain" qui auraient endommagé des maisons. Cela peut donner lieu à des prises en charge par les assurances. La période varie entre les trois mois d'été et le dernier semestre 2022.

Plus de 80 communes en Haute-Garonne

Ci-contre les communes reconnues en état de catastrophe naturelle publié dans le Journal Officiel du 10 juin 2023 :

Albiac

Aucamville

Aulon

Auribail

Aussonne

Auzeville-Tolosane

Balma

Beauchalot

Beaupuy

Beauzelle

Bellegarde-Sainte-Marie

Boulogne-sur-Gesse

Bourg-Saint-Bernard

Brignemont

Bruguières

Cadours

Canens

Cassagnabère-Tournas

Castagnac

Cépet

Colomiers

Eaunes

Escalquens

Escanecrabe

Fonsorbes

Fontenilles

Francarville

Frouzins

Gauré

Gratentour

Labarthe-Inard

Labarthe-sur-Lèze

Labège

Lagraulet-Saint-Nicolas

Larroque

Latoue

Léguevin

Lespinasse

Marquefave

Massabrac

Mondonville

Mons

Montaigut-sur-Save

Montaut

Montberaud

Montbernard

Montesquieu-Guittaut

Montesquieu-Volvestre

Montrabé

Muret

Pin-Balma

Pins-Justaret

Plagne

Plan (Le)

Portet-sur-Garonne

Puymaurin

Quint-Fonsegrives

Revel

Rieux-Volvestre

Rouffiac-Tolosan

Roumens

Saint-Félix-Lauragais

Saint-Geniès-Bellevue

Saint-Michel

Saint-Sauveur

Saint-Sulpice-sur-Lèze

Sainte-Livrade

Salvetat-Saint-Gilles (La)

Saman

Sarremezan

Saubens

Saussens

Savarthès

Seilh

Seysses

Urau

Vallesvilles

Vaudreuille

Verfeil

Vieille-Toulouse

Vigoulet-Auzil

Dans le Tarn-et-Garonne, une soixantaines de villes sont concernées, dont Montauban, Castelsarrasin, Bressols ou encore Beaumont de Lomagne.